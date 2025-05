„Kobiety z Trzaskiem” w Bydgoszczy. Spotkanie posłanek i działaczek przy Młynach Rothera [zdjęcia, wideo]

2025-05-24, 14:27 Monika Siwak/Redakcja

Działaczki związane z Koalicją 15 października prowadzą akcję pod hasłem „Kobiety z Trzaskiem”/fot: Monika Siwak

Kilkadziesiąt kobiet związanych z rządzącą Koalicją 15 października namawiało w Bydgoszczy do głosowania w wyborach prezydenckich na Rafała Trzaskowskiego.

Przed Młynami Rothera pojawiły się m.in. działaczki Lewicy, PSL, szefowa rady miasta, parlamentarzystki, m.in. posłanka KO z Inowrocławia Magdalena Łośko, wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer oraz społeczniczka i radna Bydgoszczy z Polski 2050 Joanna Czerska Thomas.



– Rafał Trzaskowski jest gwarantem równości i nie mówię tylko tutaj o związkach partnerskich, ale także o wyrównywaniu szans. Przyjechałam tutaj prosto z gotowania zupy dla osób w kryzysie bezdomności. Wierzę, że Rafał Trzaskowski jest gwarantem rozdzielania pieniędzy według tego, co NGO-sy robią, a nie według zasad partyjnych. Rafał Trzaskowski poparł pomysł stworzenia Rad Kobiet każdej gminy – opisała Czerska-Thomas.



– Prezydentura pod ręką Karola Nawrockiego jawi się bardzo mrocznie, zwłaszcza dla kobiet. Jest to kandydat, który jasno mówi, że ustawki kibolskie to szlachetna działalność męska. Mamy przyzwolenie ze strony tego kandydata na przemoc, na agresję, na stosowanie używek, czego byliśmy świadkiem również podczas debaty prezydenckiej. My takiego prezydenta nie chcemy – podkreślała Łośko.



– Chcemy mieć doświadczonego polityka, który zapewni Polsce bezpieczeństwo. Chcemy polityka, który nie spowoduje wojny na górze, tylko będzie współpracował z rządem i przede wszystkim chcemy człowieka, który lubi ludzi i który wie, że każdy zmieści się pod biało-czerwoną flagą, a nie człowieka, który lubi ustawki – wymieniała Lubnauer.



– Chcemy demokratycznej Polski, która będzie szanowała godność każdego – dodała Iwona Kozłowska, posłanka KO.



Działaczki Koalicji prowadzą akcję pod hasłem „Kobiety z Trzaskiem”. Zapraszają też na niedzielny (25 maja) Marsz Patriotów na Placu Bankowym w Warszawie.