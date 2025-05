Szef bydgoskiej PO: Mam nadzieję, że wyborcy Szymona Hołowni zaufają Rafałowi Trzaskowskiemu

2025-05-18, 23:35 Damian Klich/Redakcja

Wojewoda Michał Sztybel, szef bydgoskiej PO/fot. Archiwum

Michał Sztybel, szef bydgoskiej Platformy Obywatelskiej wierzy, że w drugiej turze wyborów uda się przekonać ponad połowę Polaków. - To, że Rafał Trzaskowski jest zwycięzcą pierwszej tury nie jest zaskoczeniem - mówi.

- Spodziewaliśmy się tego, ale też tego, że będzie potrzeba ciężkiej pracy – dalszego przekonywania wszystkich wyborców „Koalicji 15 października”. Jednocześnie trzeba podejść z szacunkiem do wyborców pozostałych kandydatów – mówi szef PO w Bydgoszczy. - Coś leży u źródeł ich wyboru w pierwszej turze, wierzymy jednak, że można przekonać ponad 50 proc. Polaków w drugiej turze. Z pełną pokorą będziemy wracali do tego, co było w kampanii parlamentarnej w 2023 roku.



Zdziwienie wojewody kujawsko-pomorskiego budzi wynik Grzegorza Brauna – 6,2 proc. - Trzeba się zastanowić, co się dzieje, że tacy kandydaci tyle procent zdobywają i wyciągnąć wnioski. Nie jest to dobra wiadomość dla Polski. Szkoda, że Szymon Hołownia uzyskał tylko niecałe 5 proc. - dodaje wojewoda. - To pokazuje, że wyborcy nie do końca są szczęśliwi z tego, że jest za dużo dyskusji w ramach „Koalicji 15 października”, a nie wspólnego frontu. Mam nadzieję, że wszyscy wyborcy, którzy zaufali Szymonowi Hołowni, za dwa tygodnie zaufają Rafałowi Trzaskowskiemu.



Szef bydgoskiej Platformy dodaje, że niezależnie od ostatecznych wyników po przeliczeniu głosów, trzeba będzie ciężko pracować na zwycięstwo w drugiej turze.