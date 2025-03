Wymienili parkomaty, poszerzyli Strefę Płatnego Parkowania. Wiecie, gdzie stoicie?

2025-03-02, 17:00 Tatiana Adonis/Redakcja/PAP

Obecnie ustawionych jest ponad 100 nowych parkomatów, docelowo ma ich być prawie 330

Nowe parkomaty na bydgoskich ulicach. Nowoczesne urządzenia umożliwią płatność kartą i przez aplikacje. Kierowcy będą mogli z nich korzystać od 3 marca. Rozszerza się także Strefa Płatnego Parkowania. Odtąd będzie trzeba płacić za korzystanie z miejsc w dzielnicach Okole, Wilczak i Babia Wieś.

Zaplanowano, że zmienią się granice pomiędzy strefami A i B. Do podstrefy A włączone zostaną tereny pomiędzy ulicami Gdańską i Pomorską, pomiędzy ulicami 3 Maja, Paderewskiego, Ossolińskich i Piotrowskiego, a także pomiędzy ulicami Poznańską, Kruszwicką i Focha.



W podstrefie B znajdą się tereny wokół podstrefy A ograniczonej ulicami Zygmunta Augusta, Kamienną, Wyszyńskiego, Skłodowskiej-Curie, Pestalozziego, Jagiellońską, Krakowską, Toruńską, Ustronie, Kujawską, Wały Jagiellońskie, Grudziądzkiej i Teskowej, placem Poznańskim, ulicami Doliną, Wrocławską, Grunwaldzką, Graniczną, Unii Lubelskiej i Langiewicza. Podstrefą B objęte będzie również parkowanie wzdłuż ul. Grunwaldzkiej do skrzyżowania z ul. J. Kraszewskiego.



W podstrefie C nadal znajdować będzie się część parkingu wielopoziomowego przy ul. Grudziądzkiej.



Wymieniane są również parkometry na takie, które pozwolą m.in. na płacenie kartą i BLIK-em. Docelowo ma zostać zamontowanych 326 nowych urządzeń.

Mieszkańcy domów przy ulicach w strefie płatnego płatnego parkowania będą mogli wykupić abonament w podstrefie A za 30 zł, w podstrefie B za 20 zł.

Nie zmieni się cennik strefy płatnego parkowania. W podstrefach A i C za pół godziny parkowania trzeba zapłacić 1,9 zł, za godzinę 3,8 zł, a w podstrefie D - odpowiednio 1,3 zł i 2,6 zł.



Jak korzystać z nowych parkomatów? Instrukcja: TUTAJ