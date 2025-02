Miliony na wsparcie niepełnosprawnych studentów. Tak zmieni się dla nich UKW [wideo, zdjęcia]

2025-02-11, 15:20 Tatiana Adonis/Redakcja

UKW wprowadzi kolejne udogodnienia dla niepełnosprawnych studentów/fot. Tatiana Adonis

Bydgoski UKW otrzymał dotację z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To prawie 7,5 milionów złotych, dzięki którym realizowany będzie projekt „Uniwersytet Równych Szans 2". Uczelnia wprowadzi kolejne udogodnienia dla osób poruszających się na wózkach, niewidomych, czy niesłyszących.

Bydgoski UKW od dawna wspiera niepełnosprawnych studentów i pracowników. Na uczelni działa m.in. wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego, zakupiono samochód do przewozu osób niewidomych i słabowidzących, stworzona też została aplikacja, która pomaga osobom z niepełnosprawnościami poruszać się po uniwersyteckich budynkach.



- W bibliotece obok mnie stoi urządzenie, z którego często korzystam - to powiększalnik stacjonarny – mówi Dawid Krasiński z Instytutu Matematyki. - Dzięki temu urządzeniu mogę bez żadnych pomocy optycznych czytać książki, których nie jestem w stanie przeczytać, ponieważ moja wada wzroku nie jest korygowalna za pomocą soczewek.



Dzięki projektowi „Uniwersytet Równych Szans 2" udogodnień będzie więcej. - Między innymi uruchomiliśmy teraz usługę wsparcia dietetycznego dla osób ze specjalnymi potrzebami. Pojawi się nowy stół do showdowna dla naszych niewidomych studentów - wymienia Radosław Ciechański, pełnomocnik rektora do spraw osób z niepełnosprawnościami. - Będziemy dostosowywać wieżowiec przy ulicy Ogińskiego, gdzie pojawi się podjazd, będzie też wymiana platformy do wejścia głównego tego budynku – dodaje.