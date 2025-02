Przyszli prawnicy udzielają porad na UKW. Na razie tylko innym studentom

2025-02-04, 20:44 Tatiana Adonis/Redakcja

Studencka Poradnia Prawna działa na Wydziale Prawa i Ekonomii UKW/fot. Tatiana Adonis

Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaczęła działać Studencka Poradnia Prawna. Bezpłatne porady udzielane są raz w tygodniu.

Na razie z pomocy młodych adeptów prawa mogą korzystać inni studenci UKW, w tym słuchacze działającego przy uczelni Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale możliwe, że w przyszłości będzie adresowana także do wszystkich mieszkańców. Pracę studentów nadzorują prawnicy.



– Łącznie w naszej poradni prawnej jest 30 studentów kierunku prawo – mówi opiekun grupy, adwokat Magdalena Wełnic. – Działają w kilku sekcjach – w sekcji prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i prawa pracy.



– Nasza pomoc skupia się na analizie sprawy, na stanie prawnym, stania faktycznym,

a po tym wszystkim – na wydaniu opinii – tłumaczy prezes poradni Wiktoria Dróbka. – Nie jest to opinia prawna wiążąca, tylko nasza opinia na temat tego, jakie kroki powinno się podjąć w tej sprawie i jakie ewentualnie postępowanie można wszcząć. Ponieważ nadal jesteśmy studentami, nie możemy oferować pełnomocnictwa i przedstawicielstwa w sądzie – wyjaśnia.



– Akurat do mnie studenci mogliby przychodzić w kwestiach cywilnych, np. w sprawie odszkodowania, w sprawie o drobne wykroczenia, o ruchu drogowym, drobne sprawy karne – mówi członek poradni, Krzysztof Nowakowski. – Traktuję to jako doświadczenie zawodowe, jako „przedbiegi”, bo planuję być w przyszłości adwokatem. To jest dobra praktyka.



Studencka Poradnia Prawna działa na Wydziale Prawa i Ekonomii UKW. Porady udzielane są we wtorki w budynku przy placu Weyssenhoffa.