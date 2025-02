Która trasa pobije rekord autostrady A1 pod Włocławkiem? Czas na kolejne pomiary ruchu

Grosz do grosza do 20:00

Nadmierna prędkość mogła być przyczyną wykolejenia się tramwaju w centrum Bydgoszczy - to wstępne ustalenia Policji. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu… Czytaj dalej »

GDDKiA zbiera kompleksowe dane z głównych, najważniejszych ciągów komunikacyjnych. Przydatne jest badanie natężenia ruchu z rozróżnieniem na pory dnia, na pory roku, na czas przed wakacjami i w trakcie wakacji. - W tym właśnie czasie niektóre odcinki są nieproporcjonalnie bardziej obciążone - mówi Julian Drob, rzecznik bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dodaje, że dane te pomagają przy planowaniu kolejnych inwestycji, przy analizowaniu kwestii związanych z organizacją ruchu, z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Te dane pomagają szeregowi instytucji. Poprzedni pomiar natężenia ruchu (sprzed 5 lat) wykazał, że w województwie kujawsko-pomorskim najbardziej obciążonym odcinkiem jest fragment autostrady A1 pod Włocławkiem, gdzie średnie dobowe natężenie wynosiło ponad 30 tysięcy pojazdów. - Zaraz za nim jest odcinek od węzła Ciechocinek do węzła Włocławek Północ, który ma niecałe 30 tysięcy - mówi Julian Drob. - Później mamy trasę z Włocławka na południe, do Kutna. Najbardziej obciążonym odcinkiem drogi S5 jest odcinek pomiędzy węzłami Bydgoszcz Zachód a Bydgoszcz Miedzyń. Spodziewamy się, że jego natężenie jeszcze wyższe w najnowszym badaniu, ale to tylko pokazuje, jak bardzo są te odcinki ważne. Badania zakończą się jesienią. Ich wyniki poznamy dopiero w drugiej połowie przyszłego roku.

