Domy na wynajem, ale z dojściem do własności. Nowa oferta MTBS we Włocławku

2025-02-12, 10:11 Agnieszka Marszał/Redakcja

19 segmentów w zabudowie szeregowej powstanie przy ul. Lisek we Włocławku/wizualizacja, MTBS we Włocławku

Przy ul. Lisek MTBS we Włocławku wybuduje 19 segmentów w zabudowie szeregowej, nowoczesnych i – jak obiecuje prezydent Krzysztof Kukucki – w atrakcyjnych cenach. Właśnie rozpoczął się nabór chętnych.

– Miejski TBS we Włocławku do 10 marca czeka na osoby chętne, które chciałyby skorzystać z nowego programu, w ramach którego będziemy budować mieszkania na wynajem z dojściem do własności, a precyzyjnie – segmenty w budynku wielorodzinnym przy ul. Lisek. Wyjątkowość tego projektu polega na tym, że oczekujemy do potencjalnych najemców partycypacji w kosztach, ale finalnie segment stanie się własnością najemcy – więc to jest inna forma od tej znanej w TBS-ach – tłumaczy Kukucki.



– Planujemy też skorzystać z preferencyjnego kredytu SCB. To budownictwo będzie tańsze od takiego na rynku komercyjnym. Najważniejszym celem jest to, żeby zatrzymać jak najwięcej osób we Włocławku – podkreśla.



Jak informuje na swojej stronie Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, najemcą może zostać osoba, której dochody są zbyt wysokie, aby móc ubiegać się o mieszkanie komunalne, ale za niskie, by dostać kredyt hipoteczny.



Pierwszy segment ma zostać oddany do użytku w 2027 roku.