Politolożka UKW: Co trzecia uściśnięta dłoń w kampanii prezydenckiej daje głos [Rozmowa Dnia]

2025-02-11, 09:01 Maciej Wilkowski/Redakcja

Izabela Kapsa/fot. Izabela Langner

- Rośnie rola i znaczenie Internetu w kampanii wyborczej, telewizja ma jednak nadal duże znaczenie, szczególnie dla starszych wyborców - uważa doktor hab. prof. Izabela Kapsa, politolożka z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Oceniając to, co w dzisiejszych czasach jest ważne w kampanii wyborczej zwróciła uwagę na bezpośrednie spotkania z wyborcami. - Są ważne, szczególnie gdy odbywają się w mniejszych miejscowościach - mówiła w „Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK. - Są takie badania w marketingu politycznym, które pokazują, że co trzecia uściśnięta dłoń w kampanii prezydenckiej daje głos, czyli rzeczywiście spotkania prezydenckie przekładają się na konkretne decyzje polityczne. Widać, że czołowi kandydaci w wyborach prezydenckich w tym roku, zdają sobie z tego sprawę. Spotkania są też ważne z punktu widzenia komunikowania politycznego, bo skoro wiemy już dziś, że Internet jest nieodłącznym elementem w kampanii wyborczej, to spotkania bezpośrednie są materiałem do relacjonowania – cytowanie poszczególnych fragmentów wypowiedzi, zadawanych pytań, czy pokazywanie choćby zapełnienia sali. (...)



Główni faworyci w wyborach prezydenckich odwiedzają nasz region. Rafał Trzaskowski był w weekend m.in. w Chełmnie, Osiu, Grudziądzu, Ciechocinku i Inowrocławiu. Karol Nawrocki będzie w środę w Nakle, Żninie, Mogilnie i Inowrocławiu. Zdaniem doktor Izabeli Kapsy bardzo wielu wyborców głosuje emocjonalnie, a decyzję o tym, na kogo oddadzą głosy podejmują w ostatniej chwili.



Cała „Rozmowa Dnia” poniżej.

INNE ROZMOWY DNIA