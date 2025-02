Włocławek nie rezygnuje z Nadwiślańskiego Centrum „Szkutnia”. Przetarg do powtórki

2025-02-06, 10:03 Marek Ledwosiński/Redakcja

Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego nad Wisłą we Włocławku/fot. Visitors101 - Praca własna/CC BY-SA 4.0, Wikipedia Festiwal Wisły we Włocławku/fot. Agnieszka Marszał Pomysł Miastu poddali organizatorzy Festiwalu Wisły. Na zdjęciu: Festiwal Wisły we Włocławku/fot. Agnieszka Marszał

Ani jeden chętny nie zgłosił się w przetargu na wykonanie dokumentacji przygotowującej do budowy Nadwiślańskiego Centrum Dziedzictwa „Szkutnia” we Włocławku. – Wkrótce rozpiszemy kolejny przetarg – zapewnia prezydent miasta Krzysztof Kukucki.

Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa „Szkutnia” ma być instytucją muzealną i edukacyjną, prezentującą gospodarcze wykorzystanie Wisły od czasów najdawniejszych do teraz. Samorząd musiał jednak unieważnić przetarg na wykonanie dokumentacji, bo nie zgłosił się ani jeden oferent.



– W pierwszym możliwym terminie ogłosimy ponownie przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej zadania, jakim jest przygotowanie budowy Centrum Żeglugi Wiślanej – zapowiada prezydent Kukucki. – Oczywiście głównym wyzwaniem są terminy, szykujemy tę dokumentację pod konkretny program dofinansowania i tam są określone terminy, więc musimy mieć gotową dokumentacje i pozwolenie na budowę. Faktycznie, są to dosyć krótkie terminy i to one są największą przeszkodą do znalezienia wykonawcy – tłumaczy.



Zgodnie z założeniami projektu, przetarg musi być rozstrzygnięty do jesieni tego roku.