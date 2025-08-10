Krzysztof Kukucki: Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa „Szkutnia” może być unikatem w Europie

2025-08-10, 12:41  PAP/Redakcja
Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka/fot. archiwum

Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka/fot. archiwum

Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa „Szkutnia” może być unikatem w kontynentalnej Europie – powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową Krzysztof Kukucki prezydent Włocławka. Pierwszy etap projektu, z częścią ekspozycyjną i eksperymentalną do budowy tradycyjnych łodzi rzecznych, ma kosztować kilkadziesiąt milionów złotych.

– Żegluga wiślana, flisactwo wiślane, które jest przecież wpisane na listę UNESCO, były kręgosłupem gospodarczym naszego kraju przez wieki. Jednak do dzisiaj nie doczekały się żadnego miejsca, w którym młodzi ludzie mogliby się czegoś o tym niesamowitym dziedzictwie dowiedzieć – powiedział Kukucki.

W piątek (8 sierpnia) we Włocławku ruszyła dziewiąta edycja Festiwalu Wisły. Impreza od paru lat startuje właśnie z miasta na Kujawach. Kukucki podkreślił, że wydarzenie na trwałe zakorzeniło się w krajobrazie Włocławka, a kierowany przez niego samorząd ma wobec Wisły wiele ambitnych planów.

– Włocławek ma nie tylko Wisłę, ale historię królewskiej komory celnej, która przez całe lata funkcjonowała w naszym mieście. W ubiegłym roku niedaleko naszej przystani został wyłowiony oryginalny miecz wikinga, wczesnośredniowieczny. Włocławek jest idealnym miejscem do tego, aby stworzyć takie centrum jak „Szkutnia” – powiedział włodarz Włocławka.

Centrum będzie budować repliki łodzi
„Szkutnia” nie ma być tylko muzeum, ale centrum łączącym archeologię eksperymentalną i kompetencje w zakresie umiejętności manualnych młodych ludzi.

– Przy okazji będziemy pokazywać historię Włocławka i królowej polskich rzek. To ogromny projekt, szacujemy, że pierwszy etap będzie kosztował kilkadziesiąt milionów złotych. W pierwszym etapie stworzona zostanie część ekspozycyjna i warsztatowa. Będziemy m.in. eksponować szkutę – płaskodenny statek, który był masowcem w średniowieczu i czasach żeglugi wiślanej – dodał Kukucki.

W części warsztatowej mają powstawać repliki tradycyjnych drewnianych łodzi.

– Zakładamy także rejsy szkutą – dużym statkiem, długim na 30 metrów i szerokim na siedem z dwudziestometrowym żaglem. Na pewno będzie to duże wydarzenie dla Włocławka. Jest tylko jeden warunek: musimy pozyskać dofinansowanie – powiedział prezydent Włocławka.

W drugim etapie projektu zagospodarowany ma zostać stary Port Letni. Pierwsza publiczna prezentacja projektu „Szkutnia” odbyła się w piątek, podczas pierwszego dnia Festiwalu Wisły.

– W tym etapie ma powstać pierwszy w naszym kraju skansen obiektów pływających. W kolejnych etapach pieniądze także będą potrzebne – około 15-20 milionów złotych – oszacował Kukucki.

„Szkutnia” ma prowadzić m.in. rejsy edukacyjne
Celem samorządu jest włączenie w budowę tradycyjnych łodzi młodych ludzi.

– To może być niezwykle ciekawe miejsce – nie tylko na mapie Polski, ale i Europy kontynentalnej, unikalne miejsce – podsumował prezydent Włocławka.

Nadwiślańska Organizacja Turystyczna, która od lat organizuje Festiwal Wisły, poinformowała kilka miesięcy temu, że ośrodek „Szkutnia” będzie miejscem, gdzie tradycja i nowoczesność mają się łączyć w celu ochrony i promocji dziedzictwa wiślanego.

W centrum mają powstawać repliki tradycyjnych łodzi wiślanych, organizowane będą w nim warsztaty rzemieślnicze, a także rejsy edukacyjne oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży. Mają one wprowadzać najmłodszych w świat żeglugi.

