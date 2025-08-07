Włocławski ratusz wraca do projektu „Szkutnia”. Władze miasta zapraszają na konsultacje społeczne

2025-08-07, 10:44  Marek Ledwosiński/Redakcja
Władze Włocławka zapraszają mieszkańców na konsultacje społeczne w sprawie budowy Szkutni/fot: wloclawek.eu

Chodzi o budowę Nadwiślańskiego Centrum Kultury i Edukacji, inspirowanego wiślanymi tradycjami Włocławka – flisactwem i szkutnictwem. W pierwszej kolejności urząd postanowił skonsultować z mieszkańcami zasadność takiego projektu.

– To ma być nowe centrum aktywności z przestrzenią wystawienniczą, warsztatowo-edukacyjną. To jest projekt, który będzie miał na celu upowszechnianie tradycji flisackich i historii szkutnictwa. Właśnie w tej sprawie zapraszamy państwa na spotkania konsultacyjne. Pierwsze odbędzie się w czwartek 7 sierpnia. Spotykamy się z mieszkańcami o godzinie 17:00 w Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku. Natomiast 8 sierpnia od godziny 14:30 na przystani przy ulicy Piwnej w sali konferencyjnej – mówi Aleksandra Bartoszewska z włocławskiego ratusza.

Ratusz zaprasza na spotkania, ale w istocie chodzi też o to, że konsultacje z mieszkańcami są wymagane przez przepisy unijne. Wiele wskazuje na to, że Unia Europejska będzie współfinansować budowę „Szkutni”.

O konsultacjach z mieszkańcami w sprawie Szkutni mówi Aleksandra Bartoszewska

