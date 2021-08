Piotr Całbecki ugościł kujawsko-pomorskich olimpijczyków z Tokio

Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Toruniu z olimpijczykami z Tokio. Nagrodził medalistów, zawodników, którzy znaleźli się poza podium, ich trenerów i przedstawicieli klubów. Piotr Całbecki podkreślał, że sportowcy z Kujaw i Pomorza osiągnęli świetny wynik.

- To już tradycja, że po igrzyskach olimpijskich samorządowe władze województwa goszczą naszych olimpijczyków. To były dla nas historyczne igrzyska, jeszcze nigdy nasi zawodnicy nie zdobyli tylu medali. Wielkie brawa! - mówił marszałek Piotr Całbecki podczas spotkania ze sportowcami, w którym uczestniczyli też radni województwa z Elżbietą Piniewską, przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Gospodarz województwa podkreślił, że wyniki naszych sportowców w Tokio to jeden z dowodów na skuteczność dedykowanego marszałkowskiego systemu stypendialnego i można powiedzieć, że samorząd województwa wniósł swoją cegiełkę do olimpijskich sukcesów. Sportowcy z naszego regionu zdobyli 5 z 14 medali naszej reprezentacji z Tokio.W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu gościły dziś nasze medalistki z Tokio - Iga Baumgart-Witan, Marta Wieliczko, Jolanta Ogar-Hill i Helena Wiśniewska - oraz trenerzy i przedstawiciele klubów. Poza gratulacjami przygotowaliśmy dla nich nagrody finansowe i upominki.