„Kierunek Przyszłość” - politycy PO spotykają się z mieszkańcami regionu

Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej spotykają się w piątek z mieszkańcami Kujaw i Pomorza w ramach projektu „Kierunek Przyszłość”.

- Chcemy podzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi tego, co obecnie dzieje się w kraju i wysłuchać głosu mieszkańców - mówił podczas konferencji prasowej w Toruniu poseł Tomasz Lenz, szef PO w regionie.- Rozmawiamy też o przyszłości, jaki program dla Polski - także tej Polski lokalnej, Polski małych ojczyzn, w których się spotykamy - ma Platforma przedstawić w wyborach parlamentarnych. Rozmawiamy też o tym, jaką Polskę widzimy po PiS-ie - powiedział Tomasz Lenz.- To, o co najczęściej Państwo pytają, to przede wszystkim o brak jakichkolwiek hamulców tej władzy. Kiedy Krzysztof Brejza wykrył nielegalne nagrody, które pani premier Szydło zafundowała swoim ministrom, to wtedy Jarosław Kaczyński ukarał posłów i samorządowców obniżając wynagrodzenia. A teraz co zrobili? Teraz, żeby Kaczyński mógł kupować posłów i senatorów, żeby mógł kupczyć stanowiskami, wspólnie prezydent Duda i premier Morawiecki dokonali horrendalnych podwyżek dla ministrów i wiceministrów - - dodał Borys Budka przewodniczący klubu parlamentarnego KO.Z Torunia parlamentarzyści rozjechali się po całym województwie, by spotkać się z mieszkańcami Bydgoszczy, Chełmna, Golubia-Dobrzynia, Grudziądza, Inowrocławia, Sępólna Krajeńskiego, Włocławka i Rypina.