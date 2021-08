Policyjne grupy „Speed” na drogach. W piątek wzmożone kontrole

Policjanci Ruchu Drogowego prowadzą w piątek ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Prędkość”. Ich celem jest przede wszystkim zmniejszenie ryzyka powstawania wypadków. Kontrolę kierowców prowadzą przede wszystkim policjanci działający w grupach „Speed”.

W związku z akcją policja przypomina również, że prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych i skalę ich skutków. „Dlatego policjanci ruchu drogowego systematycznie prowadzą działania mające wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Najbliższe pod nazwą +Prędkość+ odbędą się w piątek” - poinformowano.Kontrolę kierowców będą prowadzili przede wszystkim policjanci działający w grupach „Speed”, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze takim jak m.in. przekraczanie prędkości. W służbie to właśnie oni używają najnowszych pojazdów wyposażonych w wideorejestratory, a także ręcznych mierników prędkości z wizualizacją.Jak zwraca uwagę policja, mimo iż głównym celem działań jest egzekwowanie od kierowców przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości, policjanci będą zwracali uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem, m.in. skupią się na kontrolach trzeźwości, obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa oraz bezpiecznym przewożeniu dzieci, tym bardziej że sezon wakacyjny w pełni.Policja apeluje jednocześnie o przestrzeganie dozwolonych limitów prędkości, zwalnianie w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają szczególnej ostrożności. "Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz skrzyżowań. Wszystko po to, abyśmy cali i zdrowi dojechali do celu" - podkreślili funkcjonariusze.