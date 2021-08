Korki na A1 na bramkach w Nowej Wsi. W obu kierunkach [wideo]

Korek przed bramkami na A1

Przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia tworzą się kolejki przy wjedzie na płatny odcinek autostrady A 1 w kierunku Gdańska i przy wyjedzie z tego odcinka w kierunku Łodzi – poinformowało w sobotę Centrum Kontroli Ruchu A1.

W stronę Gdańska to już druga fala korków, pierwsza trwała od rana do południa. Na przejazd trzeba czekać ponad 15 minut. Kolejki w kierunku Łodzi, które zaczęły się przed południem, wydłużyły się i czas oczekiwania na przejazd wzrósł z ponad kwadransa do ponad pół godziny.



Zatory w Nowej Wsi powstają wskutek dużego natężenia ruchu na A1 w okresie wzmożonych wyjazdów turystycznych oraz konieczności zatrzymania się w punkcie poboru opłat. Tworzą się zwłaszcza w wakacyjne weekendy.



Północny odcinek A1 z Rusocina koło Gdańska do Nowej Wsi koło Torunia jest płatny, a przejazd dalszą częścią trasy w kierunku Łodzi - darmowy. (PAP)