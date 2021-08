O zdrowie zawsze i wszędzie warto zadbać. Nawet przed centrum handlowym!

Miasteczko Zdrowia wyrosło przed Centrum Handlowym Kometa w Toruniu. Na miejscu mieszkańcy mogli zrobić podstawowe badania oraz zaszczepić się przeciw COVID-19 w specjalnym autobusie. Do akacji przyłączyli się strażacy ochotnicy.

Miasteczko Zdrowia 2021 to ogólnopolska inicjatywa organizowana przez Fundację Veritas, której przyświeca idea szerzenia wśród społeczeństwa profilaktyki zdrowotnej i szeroko rozumianego dbania o siebie i swoje zdrowie. Celem akcji jest udostępnienie mieszkańcom określonych regionów możliwości sprawdzenia swojego stanu zdrowia, a także edukacja w zakresie zdrowego stylu życia.Mieszkańcy mogli skorzystać z takich usług, jak:- badania i konsultacje medyczne przygotowane przez NFZ Oddział Kujawsko-Pomorski (Program Profilaktyka 40+),- kompleksowe badania słuchu oraz wzroku,- konsultacje medyczne z fizjoterapeutą, dietetykiem, diabetologiem, dermatologiem- badania genetyczne i serologiczne (badania skóry),- masaż leczniczy górnych partii ciała,- badania stóp oraz chodu,- analiza znamion oraz innych problemów skórnych,- pomoc w potwierdzeniu Profilu Zaufanego, wypełnieniu ankiety do programu Profilaktyka 40+,- wyrobienie karty EKUZ,- zmierzenie ciśnienia krwi oraz poziomu glukozy.Wydarzenie odbywa się pod Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Pacjenta oraz Prezydenta Miasta Toruń.Miasteczko Zdrowia było także pierwszym przystankiem Szczepionkobusa, czyli specjalnie przygotowanego autobusu, w którym było można zaszczepić się przeciw COVID-19. Dostępne były w nim jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson i dwudawkowy Pfizer. Ze szczepień mogli korzystać także nastolatkowie od 12. roku życia w obecności opiekuna prawnego lub z upoważnieniem członka rodziny do zaszczepienia dziecka.Szczepionkobus organizowany jest w ramach programu #SzczepimySię z OSP. W naszym mieście inicjatywę tę podjęła Ochotnicza Straż Pożarna Toruń-Bielawy.