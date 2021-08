Kolejny etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Są już listy przyjętych

W poniedziałek (02.08) dyrektorzy szkół ponadpodstawowych ogłosili listę przyjętych i nieprzyjętych uczniów. We wtorek (3.08) rozpocznie się także rekrutacja uzupełniająca. Uczniowie będą mieli tylko dwa dni na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.

- Pierwsze informacje o wolnych miejscach już zaczynają napływać - mówi Anna Herbut-Giżyńska z kujawsko-pomorskiego kuratorium oświaty.– Najwięcej wolnych miejsc pojawia się w technikach. Postępowanie uzupełniające będzie trwało, także do końca sierpnia jesteśmy w procesie rekrutacyjnym. Od jutra do 5 sierpnia do godziny 15.00 kandydaci będą mogli składać wnioski o przyjęcie do szkoły, to wszystkie te osoby, które nie zostały przyjęte w naborze głównym. Od 17.08 do 20.08 będzie kandydat potwierdzał wolę przyjęcia, a ostateczne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym zawisną 23.08 – powiedziała Anna Herbut-Giżyńska.Do piątego sierpnia uczniowie mają też prawo odwołania się od decyzji o nieprzyjęciu do wybranej placówki.Ponadto kandydaci do techników i branżowych szkół I stopnia, oprócz standardowych dokumentów, muszą złożyć zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu. Ze względu na panującą pandemię, ostateczny termin dostarczenia tego dokumentu został wydłużony do 24 września.