Chełmno stawia na rowery. Miasto znacząco poprawi infrastrukturę dla rowerzystów

Chełmno stawia na turystykę rowerową. W mieście powstaną nowe ścieżko-chodniki, parkingi dla rowerów, stacje naprawcze i oświetlenie szlaków rowerowych. Samorząd wyda na to ponad 5 milionów złotych, z czego prawie 4 miliony to środki rządowe.

– Chcemy te ścieżki funkcjonalnie powiązać. Jedną z inwestycji w ramach całego projektu będzie zrobienie chodnika na Hajratce. Bardzo nam zależy, by można było dostać się z jednej części miasta na drugą – powiedział burmistrz Chełmna Artur Mikiewicz.– Przy ścieżce rowerowej w jednej części brakowało oświetlenia. Będziemy budować to oświetlenie. Zostanie ono wykonane już w tym roku. Ponadto zadbamy o stacje naprawcze oraz stacje parkowania dla rowerów – dodał burmistrz Chełmna.Inwestycja zakończy się do czerwca przyszłego roku.