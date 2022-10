Posłanka Iwona Michałek otworzyła biuro we Włocławku

Posłanka „Porozumienia Jarosława Gowina” z naszego regionu, Iwona Michałek, uruchomiła biuro poselskie we Włocławku. Twierdzi, że – choć kadencja się kończy – nowe biuro jest potrzebne

– Do tej pory również działaliśmy we Włocławku, oczywiście nieoficjalnie. Uznałam, że spraw z Włocławka i okolice jest teraz tyle, że toruńskie biuro nie ma czasu się tym zajmować. Będzie to robić właśnie biuro włocławskie. Ja będę oczywiście przyjeżdżać – zapowiada posłanka.Nowe biuro mieści się przy ul. Związków Zawodowych 2 we Włocławku, będzie otwarte w soboty i niedziele od godziny 10.00 do 18.00, a od poniedziałku do piątku po telefonicznym (722 188 702) umówieniu się.Mieszkańców będzie przyjmować współpracownik posłanki. Do nowego biura poselskiego mogą zgłaszać się nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale także gmin ościennych.