Bydgoszczanin odpowie za handel narkotykami. Miał ponad pół kilograma amfetaminy

Do 10 lat więzienia grozi mieszkańcowi bydgoskiego Okola, podejrzanemu o handel narkotykami. Decyzją sądu 34-latek został aresztowany na najbliższe trzy miesiące.

Na trop mężczyzny zamieszanego w proceder narkotykowy wpadli kryminalni z komisariatu na Błoniu. We wtorek (25 października) wieczorem namierzyli go na jednej z ulic w centrum Bydgoszczy.- Typowany 34-latek przebywał razem z innym mężczyzną. W trakcie kontroli osobistej okazało się, że on i jego 26-letni znajomy posiadają woreczki z białym proszkiem oraz kryształkami - informuje nadkom. Przemysław Słomski z Zespołu Prasowego KWP w Bydgoszczy. - Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i dowiezieni do komisariatu na bydgoskim Błoniu. Tam wstępne badania narkotesterem wykazały, że zabezpieczone substancje to amfetamina - dodaje.Kolejne narkotyki policjanci znaleźli w miejscu zamieszkania 34-latka - łącznie było tam ponad pół kilograma amfetaminy. Obaj mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. - Młodszy usłyszał zarzut posiadania narkotyków, po czym został zwolniony. Natomiast 34-latek usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków oraz handlowania nimi - przekazuje nadkom. Słomski.Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności