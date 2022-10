O przyszłości OSIR-u na sesji w Inowrocławiu. Padła propozycja zamknięcia niedzielnej giełdy

Jednym z obiektów OSIR-u jest Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków/fot. osir.inowroclaw.pl

Od przyszłego roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu będzie jednostką budżetową, a nie, jak do tej pory, zakładem budżetowym. Taką decyzję jednomyślnie podjęli radni – dzięki temu OSiR ma zachować płynność finansową.

Największe emocje wzbudził jednak wniosek radnego Prawa i Sprawiedliwości Jacka Tarczewskiego, który chciał usunięcia ze statutu OSiR-u zapisu na temat prowadzenia Miejskiego Targowiska.



Radny przekonywał, że osoby handlujące na placu nie byłyby stratne na tej decyzji. – Wszystkie podmioty, które są na giełdzie, zarobkują cały tydzień zarobkują. Na terenie powiatu inowrocławskiego i nie tylko odbywają się targowiska – oni przez cały tydzień są na tych targowiskach, a w niedzielę są na giełdzie. Mówię na podstawie tego, co wiem. dzisiaj wmawianie, że będzie utrata dochodu, zarobku [jest bezpodstawne – przyp. red.] – mówił.



Z tą argumentacją nie zgodził się przewodniczący rady Tomasz Marcinkowski.

– Zlikwidowanie możliwości działania tego targowiska spowoduje nie tylko utratę możliwości zarabiania na przez osoby handlujące na tym placu w niedzielę. To jest zabranie dochodów przyszłej jednostce budżetowej. Przecież to jest jakiś obłęd. Nie dosyć, że musimy finansować Ośrodek Sportu i Rekreacji z budżetu miasta, to jeszcze zlikwidowanie tego zapisu zabierzemy im możliwość zarabiania pieniędzy – wskazał.



Ostatecznie wniosek nie zyskał poparcia wśród radnych i został odrzucony.