Trwają Targi Pracy Offerty. Zainteresowani mogą tam znaleźć pracę [zdjęcia, wideo]

W hali Łuczniczka w Bydgoszczy trwają Targi Pracy Offerty. Wydarzenie zorganizowało Porozumienie Bydgoskich Biur Karier. W tym roku targi szczególnie poświęcone są firmom z sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

– Wspomniany sektor to jeden z najbardziej rozwijających się sektorów usług w naszym mieście. Bydgoszcz jest rozwijającym się sektorem. Coraz więcej firm lokuje tutaj swoje siedziby. To są centra usług finansowych, informatycznych i różnego rodzaju call center. Praca trochę różni się od klasycznie biurowej – powiedziała Monika Żuchlińska z Porozumienia Bydgoskich Biur Karier.– Jesteśmy sklepem internetowym, więc jest to tylko usługa online. Szkolimy jednak w taki sposób, jakby była to obsługa bezpośrednia, bo klient online jest dzisiaj jeszcze bardziej wymagający, niż ten, którego spotykamy twarzą w twarz – stwierdziła jedna z pań obsługujących wystawione stanowisko.W czwartek Targi Offerty do 16:00 potrwają w hali Łuczniczka. Jutro odbędą się online na platformie offerty.byd.pl między 11:00 a 16:00.