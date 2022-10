Trwa śledztwo w sprawie zabójstwa nastolatki z Inowrocławia

Inowrocławscy policjanci, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają przyczyny i okoliczności dotyczące śmierci nastolatki, której zwłoki ujawniono w środę 19 października na jednym z osiedli. W sprawie tej zostało wszczęte śledztwo.

Przypomnijmy, że we wtorek inowrocławscy na jednym z osiedli Inowrocławia policjanci odnaleźli zwłoki nastolatki. Lekarz stwierdził zgon.Na miejscu działała ekipa dochodzeniowo-śledcza, pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczano ślady, wykonywano oględziny i przesłuchiwano świadków. Przez cały czas w sprawie tej pracują policjanci i prokurator.W czwartek zaplanowano czynności dotyczące identyfikacji nieżyjącej przez rodzinę oraz sekcja zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej. W środę do sprawy został zatrzymany 18-letni mężczyzna. Obecnie trwają czynności polegające na ustaleniu czy, a jeśli tak, to jaki związek mógł mieć ze śmiercią nastolatki.