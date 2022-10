Niebawem w Bydgoszczy ruszą strefy Park&Ride. W mieście będzie mniej korków?

We wtorek 25 października w Bydgoszczy uruchomiony zostanie pierwszy parking systemu Park&Ride. Pozwala on w ramach opłaty za parkowanie korzystać z komunikacji miejskiej nie tylko kierowcom, ale i pasażerom samochodów.

Na początek udostępniony zostanie parking przy węźle Zachodnim - na skrzyżowaniu ulic Nad Torem i Grunwaldzkiej. Będzie to dla miasta swoisty test. Jeśli węzeł się sprawdzi, w kolejnych tygodniach do użytku zostaną oddane kolejne strefy P&R.Planowo oprócz wspomnianego parkingu na węźle Zachodnim, podobne strefy pojawią się w: Lesie Gdańskim, przy rondzie Kujawskim oraz Parking Przylesie. Do takiego użytku zostanie oddany również wielopoziomowy parking przy ul. Grudziądzkiej, usytuowany przy Urzędzie Miasta.Dla osób niezaznajomionych z tematem Park&Ride ma wpłynąć na zmniejszenie ruchu samochodów w mieście, a szczególnie jego centrum. To może przynieść wiele korzyści. Po pierwsze pojawia się szansa na zredukowanie korków. Oprócz tego mniej pojazdów w ruchu to lepsza jakość powietrza dla mieszkańców. Niektórzy zwracają też uwagę na walory estetyczne, gdyż wiele samochodów w zabytkowych częściach miasta psuje obraz, a ponadto generują one hałas.