Autobus promujący Dziecięcy Telefon Zaufania będzie kursował po Toruniu

Kampanię społeczną dotyczącą infolinii Dziecięcego Telefonu Zaufania zainaugurowali w Toruniu rzecznik praw dziecka, prezydent miasta oraz przedstawiciele Miejskiego Zakładu Komunikacji.

800 12 12 12

- Pandemia, wojna, kryzys, brak stabilizacji i obawy o przyszłość to czynniki, które budzą wielki niepokój w każdym z nas. Niestety, nie omija to naszych dzieci, które nie zawsze sobie z tym radzą. Dlatego tak niezwykle ważna jest dzisiaj pomoc psychologiczna dla najmłodszych - mówił podczas briefingu prasowego w Toruniu Mikołaj Pawlak, rzecznik praw dziecka. Zwrócił uwagę, że w wielu sytuacjach wystarczy zwykła, anonimowa rozmowa ze specjalistą.Autobus, który będzie jeździł po Toruniu i promował darmowy i całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufaniajest kolejnym pojazdem komunikacji miejskiej w Polsce promującym tę infolinię. We Wrocławiu od 12 miesięcy jeździ specjalnie oklejony tramwaj, a w akcję mają się włączyć następne miasta.Spoty promujące telefon zaufania emitowane są także w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych. - Niemal każde dziecko ma telefon, ale nie zawsze ma obok siebie osoby, z którymi chciałoby porozmawiać o swoich problemach. Dlatego Dziecięcy Telefon Zaufania jest tak cenną inicjatywą, umożliwia bowiem szybki i bezpośredni kontakt ze specjalistami, którzy wysłuchają, wesprą, ale i zorganizują pomoc - mówił prezydent Torunia Michał Zaleski.Pod numerem 800 12 12 12 przez całą dobę każdego dnia tygodnia dyżurują eksperci, którzy pomagają dzieciom i młodzieży. Można z nimi porozmawiać także w językach ukraińskim i rosyjskim. Telefon oraz czat są darmowe. Pod ten numer mogą także zadzwonić osoby dorosłe, aby zgłosić problemy najmłodszych.