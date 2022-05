„Korona Gór Wąbrzeźna” czeka na zdobywców. Nagrodą satysfakcja i specjalna odznaka

Fragment plakatu. Grafika https://wabrzezno.com/

Wąbrzeźno stawia na promowanie turystyki pieszej i walorów przyrodniczych miasta. Inauguruje akcję „Korona Gór Wąbrzeźna”. Polega ona na zdobyciu 9 oznaczonych szczytów w mieście. Zdobywcy dostaną specjalne odznaki.

- Wąbrzeźno jest położone na poziomie maksymalnie 108 m, a więc nie są to wysokie wzniesienia. Generalnie chodzi o to, żeby zwiedzić miasto, żeby przejść 5 - 6 kilometrów, idąc od jednego do drugiego szczytu, ale są to bardzo atrakcyjne szczyty. To na przykład Góra Zamkowa, na której znajdują się ruiny zamku biskupiego, z widokiem na piękne Jezioro Zamkowe - powiedział zastępca burmistrza Wąbrzeźna Wojciech Trzciński.



Akcja polega na zrobieniu sobie zdjęcia na 9 oznaczonych szczytach w mieście. Zdjęcia wkleja się do specjalnie przygotowanej książeczki, którą można pobrać w Urzędzie Miasta. Po zapełnieniu całej można odebrać symboliczną odznakę.



Pomysłodawcami zabawy są Hufiec ZHP oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego „Inicjatywa”.