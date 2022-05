Brakuje leków w aptekach. Których i dlaczego? [lista]

Lekarze zapisują, a rodzice nie wykupują. W aptekach brakuje podstawowych antybiotyków dla najmłodszych, ale nie tylko te specyfiki są niedostępne albo trudno dostępne.

Na aktualnej ministerialnej liście jest ich aż 212. Aptekarze pomagają, przeczesują Internet, szukają leków w całym województwie, czy nawet w kraju. Te trudy zna farmaceuta Marcin Piątek, wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Bydgoszczy.– Lista braków jest naprawdę długo. Mamy tam preparaty sterydowe przeciwzapalne, stosowane w chorobach dróg oddechowych, ograniczona jest dostępność heparyn drobnocząsteczkowych, te leki pojawiają się ze zmienną częstotliwością – mówi Marcin Piątek.Gdzie podziały się ważne leki?– Wpłynęła na to przede wszystkim pandemia, bo podczas niej utrzymywaliśmy dystans, dzieci nie chorowały i antybiotyki się przeterminowały, a to wpłynęło na zatowarowanie. Z drugiej strony jest problem zmian właścicielskich firm farmaceutycznych i kwestia zmiany składu leku, co też ma wpływ na jego dostępność – dodał Marcin Piątek.Farmaceuci sugerują, by już w czasie wizyty lekarskiej zajrzeć na stronę wyszukującą leki i sprawdzić, czy nasz specyfik będzie można kupić.