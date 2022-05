Nie chciał Polski spod znaku sierpa i młota. Pogrzeb Żołnierza Wyklętego w Grudziądzu

Żołnierz Wyklęty ppor. Zygmunt Libera ps. „Babinicz" spoczął w środę na cmentarzu komunalnym przy ul. Jaskółczej w Grudziądzu. - On, jak i inni niezłomni, nie chciał Polski spod znaku sierpa i młota" - mówił ks. major Tomasz Krawczyk.

Szczątki ppor. Libery zostały odnalezione podczas prac poszukiwawczych przeprowadzonych w 2019 roku na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie. Prace prowadził tam zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. W środę w Grudziądzu odbył się państwowy pogrzeb „Babinicza". Jego ostatniej ziemskiej drodze towarzyszyła asysta wojskowa.- Godzina kaźni dla śp. ppor. Libery nadeszła po udziale w wojnie obronnej 1939 roku, gdy wstąpił do Polskiej Organizacji Zbrojnej „Racławice". W maju 1942 roku przeszedł do Armii Krajowej, a dwa lata później dołączył do oddziału Zdzisława Brońskiego „Uskoka". W lutym 1945 „Uskok" reaktywował oddział partyzancki w ramach Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość". W nim „Babinicz" pełnił funkcję zastępcy dowódcy przypominał życiorys Żołnierza Wyklętego kapelan garnizonu Grudziądz ks. mjr Tomasz Krawczyk. - Został aresztowany w maju 1949 roku w Nowej Woli. Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano 28 maja 1950 roku w więzieniu na Zamku w Lublinie.W homilii podczas Mszy świętej mówił, że „Babinicz", tak jak i inni niezłomni, nie chciał Polski spod znaku sierpa i młota. - Wierność ideałom zaprowadziła go do walki o wolną Polskę. Nie przyjął oferty ze strony okupantów komunistycznych, oferty spokoju za milczenie, oferty stanowisk za odrzucenie prawdy. Nie zgodził się na zło. Wybrał wierność słowom przysięgi wojskowej, a tym samym pragnął zachować godność i wolność wewnętrzną, wolność sumienia, która jest najwyższym dobrem dla każdego rozumnego człowieka - mówił ks. mjr Krawczyk.Wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że pochodzący z regionu kujawsko-pomorskiego ppor. Libera był żołnierzem niezłomnym, który przeszedł męczeńską drogę. - Rok śledztwa — od aresztowania do egzekucji — spędził w najcięższym więzieniu, jakie było w komunistycznej Polsce - na Zamku Lubelskim. Zwyrodnialcy przesłuchiwali tam zatrzymanych patriotów. Dziękuję za wielką pracę wykonaną przez IPN. Dziś przywracamy kolejnego patriotę naszej zbiorowej pamięci - mówił Ramlau. Podczas uroczystości apelował do władz samorządowych o upamiętnienie ppor. Libery przez nadania jego imienia jednej z ulic, bądź któremuś z placów w Grudziądzu. W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział także prezydent miasta Maciej Glamowski oraz zastępca dyrektora oddziału IPN w Gdańsku Mirosław Golon. Obecna była także rodzina ppor. Libery, a także spora grupa młodzieży.Zygmunt Libera urodził się w 1906 roku. Zmarł 28 maja 1950 w Lublinie w wyniku wykonanej kary śmierci. Jego szczątki spoczęły w środę na cmentarzu komunalnym przy ul. Jaskółczej w Grudziądzu.