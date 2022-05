Nie taka straszna ta matematyka! Maturzyści już odetchnęli z ulgą...

40 minut wystarczyło im na rozwiązania zadań, ale dali sobie jeszcze czas na dokładne sprawdzenie wszystkiego. Salę egzaminacyjną opuścili po 1,5 godziny. – To był bardzo łatwy egzamin – twierdzili uczniowie Technikum Elektronicznego w Bydgoszczy po maturze z matematyki.

– W tym roku był według mnie strasznie łatwy egzamin. Standardowo – równania kwadratowe, planimetria. Mieliśmy zadania z logarytmów, których się trochę nie spodziewałem, ale nie sprawiły żadnego problemu...– Zadań było chyba 35. 28 zamkniętych, czyli po prostu odpowiedzi a-d, do wyboru. Reszta to odpowiedzi otwarte, więc trzeba się było trochę bardziej rozpisać...– Samo rozwiązanie zajęło mi jakieś 45-50 minut, ale jeszcze wszystko posprawdzałem, więc wyszło jakieś półtorej godziny...– Jak na podstawę było dużo różnorodnych zadań, bo była i trygonometria, i coś z planimetrii, i funkcje, i dużo ciągów...– Podszedłem do tego na spokojnie. Nie było trudnych zadań, jakichś bardziej wymagających: karta wzorów, kalkulator i wszystko poszło gładko... - mówili maturzyści z Technikum Elektronicznego w Bydgoszczy.Dodajmy, że bydgoska placówka przez wiele lat zajmowała czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach.W Kujawsko-Pomorskiem egzamin z matematyki na poziomie podstawowym zdawało 18 tysięcy osób, z czego nieco ponad 15 tysięcy to tegoroczni absolwenci szkół średnich.Co ciekawe, 5 maja 16 osób w naszym regionie – oprócz matematyki – zdawać będzie maturę z historii muzyki. 14 osób z tej liczby to tegoroczni absolwenci szkół średnich. Dwie przystępują do tego egzaminy powtórnie.Historia muzyki jest jednym z dodatkowych przedmiotów egzaminacyjnych na maturze. Przystępują do niego przeważnie absolwenci szkół muzycznych, którzy zamierzają kształcić się dalej w tym kierunku, ale nie tylko. Ocena z historii muzyki może też być uwzględniona na takich kierunkach jak filologia polska, kulturoznawstwo, filologia klasyczna, historia sztuki czy wiedza o teatrze. Początek egzaminu z historii muzyki na poziomie rozszerzonym o godzinie 14:00. Zdający mają na napisanie go 3 godziny.