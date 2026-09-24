Toruń przygotowuje się na finał PGE Ekstraligi - będzie strefa kibica dla 5 tysięcy osób

2026-09-24, 11:20 Monika Kaczyńska/KB

Arena Toruń / Fot. FB PZLAM

Strefa kibica powstanie w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń. Rewanżowy mecz pomiędzy Betardem Spartą Wrocław a Pres Grupą Deweloperską Toruń już 4 października.

- Fani speedwaya, którzy nie pojadą do Wrocławia, zobaczą mecz na ogromnym telebimie - przekazał prezydent Torunia Paweł Gulewski.



- Przygotujemy ekran LED o wymiarach 100 metrów kwadratowych, czyli olbrzymi telebim. W planach są spotkania z ciekawymi osobami, z ludźmi, którzy tworzyli, tworzą i współtworzą żużel w Toruniu - mówi Paweł Gulewski.



- To jest również podziękowanie dla wszystkich kibiców żużla w Toruniu, bo wspierali naszą drużynę. Było mnóstwo meczów i wyjazdowych, i domowych, gdzie kibice w zasadzie w komplecie przychodzili na Motoarenę i dopingowali naszych żużlowców.





Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny , jednak kibice muszą mieć ze sobą specjalne wejściówki. Można je będzie pobrać w czwartek (24 września) od godz. 17:00, wchodząc na stronę strefakibica.mosir.torun.pl.

Wejściówki w formie papierowej będą dostępne od piątku (25 września) w trzech Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta (przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, w CH Toruń Plaza oraz w Galerii Copernicus).