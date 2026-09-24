Toruń przygotowuje się na finał PGE Ekstraligi - będzie strefa kibica dla 5 tysięcy osób

2026-09-24, 11:20  Monika Kaczyńska/KB
Arena Toruń / Fot. FB PZLAM

Arena Toruń / Fot. FB PZLAM

Strefa kibica powstanie w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń. Rewanżowy mecz pomiędzy Betardem Spartą Wrocław a Pres Grupą Deweloperską Toruń już 4 października.

- Fani speedwaya, którzy nie pojadą do Wrocławia, zobaczą mecz na ogromnym telebimie - przekazał prezydent Torunia Paweł Gulewski.

- Przygotujemy ekran LED o wymiarach 100 metrów kwadratowych, czyli olbrzymi telebim. W planach są spotkania z ciekawymi osobami, z ludźmi, którzy tworzyli, tworzą i współtworzą żużel w Toruniu - mówi Paweł Gulewski.

- To jest również podziękowanie dla wszystkich kibiców żużla w Toruniu, bo wspierali naszą drużynę. Było mnóstwo meczów i wyjazdowych, i domowych, gdzie kibice w zasadzie w komplecie przychodzili na Motoarenę i dopingowali naszych żużlowców.

  • Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, jednak kibice muszą mieć ze sobą specjalne wejściówki. Można je będzie pobrać w czwartek (24 września) od godz. 17:00, wchodząc na stronę strefakibica.mosir.torun.pl.
  • Wejściówki w formie papierowej będą dostępne od piątku (25 września) w trzech Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta (przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, w CH Toruń Plaza oraz w Galerii Copernicus).

Mówi Paweł Gulewski, prezydent Torunia

Toruń

Region

Gdyby rzeka przerwała wały, służby ratunkowe z powiatu świeckiego zrobiłyby właśnie to

Gdyby rzeka przerwała wały, służby ratunkowe z powiatu świeckiego zrobiłyby właśnie to

2026-09-24, 13:04
Mieszkańcy Pakości boją się młodzieży szalejącej na hulajnogach. Burmistrz mówi: Dość

Mieszkańcy Pakości boją się młodzieży szalejącej na hulajnogach. Burmistrz mówi: „Dość"

2026-09-24, 12:00
Głośny protest pod Toruniem. Ponad 200 osób krzyczało nie dla Mostu Zachodniego [zdjęcia]

Głośny protest pod Toruniem. Ponad 200 osób krzyczało „nie” dla Mostu Zachodniego [zdjęcia]

2026-09-24, 10:41
Policja i WIOŚ zatrzymywały ciężarówki. Szukały w nich niebezpiecznych odpadów [zdjęcia]

Policja i WIOŚ zatrzymywały ciężarówki. Szukały w nich niebezpiecznych odpadów [zdjęcia]

2026-09-24, 09:45
Ireneusz Nitkiewicz: Do końca roku wszystkie schrony w regionie będą oznaczone [Rozmowa Dnia]

Ireneusz Nitkiewicz: Do końca roku wszystkie schrony w regionie będą oznaczone [Rozmowa Dnia]

2026-09-24, 09:03
W barwach i z pasją. Jak wygląda kobieca strona czarnego sportu

W barwach i z pasją. Jak wygląda kobieca strona „czarnego sportu”?

2026-09-24, 06:50
Studenci spotkali się z Ministrem Sprawiedliwości i Prokuratorem Generalnym

Studenci spotkali się z Ministrem Sprawiedliwości i Prokuratorem Generalnym

2026-09-23, 22:25
Wypadek na DK 15 na odcinku Wylatowo - Trzemeszno. Jedna osoba ranna

Wypadek na DK 15 na odcinku Wylatowo - Trzemeszno. Jedna osoba ranna

2026-09-23, 21:19
Mundurowi z Grudziądza stali w kolejce, aby oddać krew. Pomaganie nie boli

Mundurowi z Grudziądza stali w kolejce, aby oddać krew. „Pomaganie nie boli!”

2026-09-23, 21:01

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293001020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę