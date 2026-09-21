Wyczekany sukces żużlowej Abramczyk Polonii Bydgoszcz. I co dalej? [„Rozmowa Dnia”]

Po 13 latach żużlowa Abramczyk Polonia Bydgoszcz wywalczyła upragniony awans do PGE Ekstraligi. Cel osiągnięty, pojawia się pytanie o następne kroki.
Czy klub jest już gotowy na walkę z najlepszymi? Między innymi o to w „Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK Patryk Głowacki pytał Krzysztofa Kanclerza, kierownika bydgoskiej drużyny.
- 13 lat to bardzo dużo, szkoda, że bydgoscy kibice tak długo czekali na awans do żużlowej ekstraligi. Wierzymy, że teraz stadiony będą zapełnione, a Bydgoszczanie będą chętnie chodzili na mecze - mówi Krzysztof Kanclerz. - Bydgoszcz jest miastem żużla, czułem ciarki na plecach, gdy komplet kibiców - 12 czy 13 tysięcy osób - krzyknęło: „Polonia Bydgoszcz”. Zawodnicy to czuli, to nas niosło. Kibiców mamy ekstraligowych, zespół mamy ekstraligowy. Teraz czekamy jeszcze, żeby stadion był ekstraligowy. Miejmy nadzieję, że będzie piękniał. Takie warunki, jakie są na nowej trybunie, powinny być na całym stadionie. Tymczasem łuki wyglądają koszmarnie. Pewne kroki zostały już jednak poczynione. Włodarze miasta zapewniają, że są zarezerwowane pieniądze na budowę pierwszego łuku. Projekt ma być gotowy do końca października - dodaje.
Klub ma jasny cel:- Zamieszamy w tej lidze. Chcemy się w niej utrzymać. Pierwszy sezon będzie bardzo trudny, aczkolwiek uważam, że w tej batalii wyróżnią się Wiktor Przyjemski i Maksymilian Pawełczak. Ta dwójka już pokazała, że potrafi się ścigać z najlepszymi. Udowodnią teraz, że potrafią z nimi wygrywać - dodaje.
Kierownik bydgoskiej drużyny deklaruje, że sprzedaż karnetów ruszy w połowie października, a ich ceny mają być atrakcyjne.
- Może zostaną minimalnie podniesione, ale chcemy, żeby stadion był na każdym meczu wypełniony po brzegi - mówi Krzysztof Kanclerz.
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