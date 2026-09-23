W Kujawsko-Pomorskiem zatrzymano szefa grupy narkotykowej. Wpadły już 42 osoby [wideo, zdjęcia]
W regionie funkcjonariusze CBŚP zatrzymali podejrzanego o kierowanie grupą przestępczą oraz ludzi uwikłanych w sprzedaż narkotyków. Pierwsze działania uderzające w całą szajkę kryminalni podjęli już na początku 2024 roku.
Do ostatniej akcji CBŚP w Kujawsko-Pomorskiem doszło 16 września. Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego o kierowanie grupą oraz sześć osób, które miały zajmować się dystrybucją narkotyków w regionie.
- Członkowie grupy mogli wprowadzić do obrotu ponad 300 kilogramów różnych narkotyków.
- Zajmowali się przemytem zakazanych środków z Hiszpanii do Polski oraz ich sprzedażą przede wszystkim na terenie województwa.
- Od początku śledztwa zatrzymano już 42 osoby.
Rozpracowywanie grupy trwa od 2024 roku. Policjanci zatrzymali wtedy w Kujawsko-Pomorskiem jej dwóch członków.
- Funkcjonariusze dotarli również do specjalnie przygotowanego magazynu narkotykowego, w którym zabezpieczyli ponad 27 kilogramów marihuany, 1,5 kilograma haszyszu oraz 1,5 kilograma klofedronu (3-CMC). W magazynie znajdowały się także znaczne ilości tabletek ecstasy i kokainy. Policjanci zabezpieczyli ponadto ponad 150 tysięcy złotych - informuje CBŚP. - Kolejnym efektem prowadzonego postępowania było zatrzymanie wspólnie z funkcjonariuszami z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu w kwietniu 2024 roku mężczyzny, który miał wykorzystać do przemytu marihuany specjalnie przygotowany schowek w naczepie ciężarówki jadącej z Hiszpanii. Pojazd oficjalnie przewoził szparagi, natomiast w ukrytym miejscu znajdowało się 70 kilogramów marihuany - dodają śledczy.
Śledztwo jest prowadzone przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.