Koniec kilkuletniej batalii o Wrzosowisko w Toruniu. Miejscowy plan zagospodarowania przyjęty

2026-09-24, 19:20 Michał Zaręba/JW

Rada Miasta Torunia przyjęła miejscowy plan zagospodarowania. /Fot. UMT 2026, autor: Magdalena Dębczyńska-Wróblewska, licencja: CC BY NC 4.0 (archiwum)

Toruńscy radni przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. św. Jana Bosko. W poprzedniej kadencji na części zielonych terenów miał powstać prywatny dom seniora.

Na prywatne przedsięwzięcie zezwalały przepisy. Na zabudowę nie chcieli zgodzić się okoliczni mieszkańcy. Ostatecznie wprowadzono zmiany.



- Jest to rzeczywiście wynik kompromisu wieloletnich naszych starań. Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że ten plan kładzie nacisk na zachowanie też naturalnej zieleni i charakteru rekreacyjnego tego obszaru - mówi Regina Strzemeska, wiceprzewodnicząca Rady Okręgu Wrzosy.



- Nie mam żadnego poczucia straty czy szkody poprzez to, że wcześniejsze zamierzenia planistyczne w tym rejonie nie dojdą do skutku. Nie będzie tam części pod inwestycje i nie będzie, z takimi zmianami w skali miasta należy się pogodzić i mieć tego świadomość, że mogą one mieć miejsce. Proszę pana prezydenta, żeby był tak samo konsekwentny, jeżeli chodzi o wartości przyrodnicze w innych częściach miasta - zaznacza Michał Zaleski, radny i były prezydent Torunia.



- Powinniśmy ten teren zabezpieczyć. Przypomnę, że tu chodzi o ten teren 2,8 ha. Nie dopuszczamy tam na tym terenie jakiejkolwiek zabudowy - dodaje Paweł Gulewski, prezydent Torunia.



Podczas sesji Rady Miasta upamiętniono też 50. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników. W obradach wzięli udział mieszkańcy Torunia, którzy byli związani z KOR-em. Przyjęto też stanowisko ws. uczczenia rocznicy. Przypomniano w nim znaczenie pomocy udzielanej osobom represjonowanym oraz działalność toruńskiego środowiska opozycyjnego.