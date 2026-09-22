Kierowca zatrzymał busa i wysiadł. Pojazd stoczył się wprost na niego [AKTUALIZACJA]

2026-09-22, 14:24 Agata Raczek, Tatiana Adonis/JW

Plansza Pilne

Nie żyje mężczyzna przygnieciony przez samochód w Cekcynie niedaleko Tucholi. Do tragicznego wypadku doszło w tartaku.

Na mężczyznę osunął się samochód. Spod pojazdu wydobyli go koledzy, a strażacy rozpoczęli reanimację.



- 67-letni mieszkaniec Cekcyna został przygnieciony przez pojazd. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna poniósł śmierć - mówi Tomasz Gac, oficer prasowy tucholskich policjantów.



Dochodzenie jest prowadzone w kierunku nieszczęśliwego wypadku. Poszkodowany to kierowca busa. Wjechał na teren tartaku. Cofając, nagle zatrzymał się, wysiadł i wyszedł za pojazd. Prawdopodobnie nie zaciągnął hamulca, samochód stoczył się wprost na niego.



