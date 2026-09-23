Czarny sport w Kujawsko-Pomorskiem ma swoich „wyznawców”. Na czym polega fenomen żużla?
Nadchodzący sezon PGE Ekstraligi przyniesie gigantyczne emocje dzięki Derbom Pomorza, w których zmierzą się Apator Toruń, GKM Grudziądz oraz Abramczyk Polonia Bydgoszcz, powracająca po ponad dekadzie do żużlowej elity.
Ten sportowy fenomen od lat badają socjologowie, wskazując, że żużel idealnie buduje silną tożsamość lokalną mieszkańców mniejszych i średnich miast.
Żużlowe emocje są Tematem Tygodnia w Polskim Radiu PiK. Wszystkie materiały im poświęcone są tutaj.