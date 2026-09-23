Czarny sport w Kujawsko-Pomorskiem ma swoich „wyznawców”. Na czym polega fenomen żużla?

2026-09-23, 16:29 Mariusz Luda/DW

Kibice na meczu Abramczyk Polonii Bydgoszcz z drużyną PSŻ Poznań/fot. Izabela Langner

Nadchodzący sezon PGE Ekstraligi przyniesie gigantyczne emocje dzięki Derbom Pomorza, w których zmierzą się Apator Toruń, GKM Grudziądz oraz Abramczyk Polonia Bydgoszcz, powracająca po ponad dekadzie do żużlowej elity.

Ten sportowy fenomen od lat badają socjologowie, wskazując, że żużel idealnie buduje silną tożsamość lokalną mieszkańców mniejszych i średnich miast.





- Pojedynki klubów sąsiadujących, w tym legendarne Derby Pomorza, budziły ogromne emocje wśród kibiców, bowiem ich atmosfera przyciągała, zainteresowanie mediów, ale też zwykłych kibiców, mieszkańców było ogromne - mówi dr hab. Dominik Antonowicz z Instytutu Socjologii UMK w Toruniu. - Bydgoski klub ma ogromne tradycje, ma lokalne wielkie talenty: Maksymiliana Pawelczaka i Wiktora Przyjemskiego, a także Szymona Woźniaka. Apetyty na to, żeby odegrać dużą rolę w Ekstralidze są ogromne, ambicje są ogromne, potencjał też jest spory, także szykują się bardzo ciekawe pojedynki, bo Bydgoszcz wraca na żużlowe salony - dodaje.



Żużlowe emocje są Tematem Tygodnia w Polskim Radiu PiK.