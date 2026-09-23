Czarny sport w Kujawsko-Pomorskiem ma swoich „wyznawców”. Na czym polega fenomen żużla?

2026-09-23, 16:29  Mariusz Luda/DW
Kibice na meczu Abramczyk Polonii Bydgoszcz z drużyną PSŻ Poznań/fot. Izabela Langner

Kibice na meczu Abramczyk Polonii Bydgoszcz z drużyną PSŻ Poznań/fot. Izabela Langner

Nadchodzący sezon PGE Ekstraligi przyniesie gigantyczne emocje dzięki Derbom Pomorza, w których zmierzą się Apator Toruń, GKM Grudziądz oraz Abramczyk Polonia Bydgoszcz, powracająca po ponad dekadzie do żużlowej elity.

Ten sportowy fenomen od lat badają socjologowie, wskazując, że żużel idealnie buduje silną tożsamość lokalną mieszkańców mniejszych i średnich miast.

- Pojedynki klubów sąsiadujących, w tym legendarne Derby Pomorza, budziły ogromne emocje wśród kibiców, bowiem ich atmosfera przyciągała, zainteresowanie mediów, ale też zwykłych kibiców, mieszkańców było ogromne - mówi dr hab. Dominik Antonowicz z Instytutu Socjologii UMK w Toruniu. - Bydgoski klub ma ogromne tradycje, ma lokalne wielkie talenty: Maksymiliana Pawelczaka i Wiktora Przyjemskiego, a także Szymona Woźniaka. Apetyty na to, żeby odegrać dużą rolę w Ekstralidze są ogromne, ambicje są ogromne, potencjał też jest spory, także szykują się bardzo ciekawe pojedynki, bo Bydgoszcz wraca na żużlowe salony - dodaje.

Żużlowe emocje są Tematem Tygodnia w Polskim Radiu PiK. Wszystkie materiały im poświęcone są tutaj.

Relacja Mariusza Ludy

Region

Legionella w basenie we Włocławku. Część obiektu zamknięto

Legionella w basenie we Włocławku. Część obiektu zamknięto

2026-09-23, 17:00
MIChA PAN zbuduje sieć naukowo-badawczą w Polsce. Wystartuje w październiku w Toruniu

MIChA PAN zbuduje sieć naukowo-badawczą w Polsce. Wystartuje w październiku w Toruniu

2026-09-23, 14:36
Koledzy i bliscy Natana, który zginął w wypadku na hulajnodze, mają pomoc psychologiczną

Koledzy i bliscy Natana, który zginął w wypadku na hulajnodze, mają pomoc psychologiczną

2026-09-23, 13:34
Rozpoczął się proces Tomasza D. z Grudziądza. Jest oskarżony o skrzywdzenie dziewczynki

Rozpoczął się proces Tomasza D. z Grudziądza. Jest oskarżony o skrzywdzenie dziewczynki

2026-09-23, 12:45
Trwa remont Filharmonii Pomorskiej. Byliśmy na placu budowy [nowe zdjęcia]

Trwa remont Filharmonii Pomorskiej. Byliśmy na placu budowy [nowe zdjęcia]

2026-09-23, 12:35
Minister sprawiedliwości przyjrzy się prokuratorskiemu śledztwu po interwencji Polskiego Radia PiK

Minister sprawiedliwości przyjrzy się prokuratorskiemu śledztwu po interwencji Polskiego Radia PiK

2026-09-23, 11:59
Akcja po sabotażu w Elektrowni Wodnej Żur. Na koniec okazało się, że to ćwiczenia ZORZA-26

Akcja po sabotażu w Elektrowni Wodnej Żur. Na koniec okazało się, że to ćwiczenia „ZORZA-26”

2026-09-23, 11:28
Pirat drogowy pędził obwodnicą Inowrocławia. Jechał o 116 kmgodz. za szybko

Pirat drogowy pędził obwodnicą Inowrocławia. Jechał o 116 km/godz. za szybko!

2026-09-23, 10:35
W Kujawsko-Pomorskiem zatrzymano szefa grupy narkotykowej. Wpadły już 42 osoby [wideo, zdjęcia]

W Kujawsko-Pomorskiem zatrzymano szefa grupy narkotykowej. Wpadły już 42 osoby [wideo, zdjęcia]

2026-09-23, 10:00

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293001020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę