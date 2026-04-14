Kibice zatrzymani na meczu żużlowym w Grudziądzu. Wśród nich jest nastolatek

2026-04-14, 11:20  DW
Policjanci podjęli interwencję, bo kibice przyszli na mecz w kominiarkach/ Fot. policja

Policjanci podjęli interwencję, bo kibice przyszli na mecz w kominiarkach/ Fot. policja

Trzy osoby zatrzymali grudziądzcy policjanci podczas niedzielnego meczu żużlowego pomiędzy drużynami z Grudziądza i Gorzowa Wielkopolskiego. Kibice zakrywali twarze, a to niezgodne z przepisami obowiązującymi na takich wydarzeniach.

Policjanci podjęli interwencję, bo kibice przyszli na mecz w kominiarkach. Zatrzymali dwóch mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego w wieku 21 i 15 lat oraz 22-latka z powiatu grudziądzkiego.

- Pełnoletni sprawcy zostali doprowadzeni do grudziądzkiej komendy i już następnego dnia, w trybie przyspieszonym, usłyszeli wyroki. Kibic grudziądzkiej drużyny został ukarany dwuletnim zakazem uczestnictwa we wszystkich imprezach sportowych na terenie miasta oraz grzywną w wysokości 2000 zł. Z kolei 21-letni mieszkaniec Gorzowa otrzymał taki sam zakaz oraz obowiązek wykonywania prac społecznych - informuje asp. Łukasz Kowalczyk z KMP w Grudziądzu.

15-latek został przekazany pod opiekę rodziców. Wobec niego skierowany został wniosek o ukaranie do sądu rodzinnego.

