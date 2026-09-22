Rafał Bruski: Umówiliśmy się z prezesem Polonii, że jak emocje opadną, porozmawiamy o wsparciu klubu
Czy w związku z awansem Abramczyk Polonii Bydgoszcz do PGE Ekstraligi klub może liczyć na dodatkowe wsparcie ze strony miasta? Czy kibice doczekają się remontu stadionu? Polskie Radio PiK zapytało o to prezydenta Rafała Bruskiego.
- Obecnie wsparcie Abramczyk Polonii Bydgoszcz z budżetu miasta wynosi prawie dwa miliony złotych rocznie.
- Zdaniem prezydenta Rafała Bruskiego klub wypracowuje kilka razy więcej, m.in. z biletów i umów sponsorskich.
- Umówiliśmy się z panem prezesem, że poczekamy aż emocje opadną, a wtedy spotkamy się, porozmawiamy - mówi Rafał Bruski. - On też zorientuje się, na ile sponsorzy są w stanie dodatkowo wesprzeć klub. Na pewno się porozumiemy - dodaje.
W przyszłym roku stadion Polonii czeka modernizacja. Kończą się prace projektowe związane z pierwszym łukiem.
- Mamy zabezpieczone środki. Będziemy gotowi do rozpoczęcia przetargu natychmiast po tym, jak tylko uzyskamy od projektantów pełną dokumentację. Pracują nad tym doświadczeni fachowcy, którzy projektowali stadion w Krośnie. Musimy się zastanowić, w jaki sposób zapewnić jak największą liczbę miejsc. Inwestycja potrwa 12-18 miesięcy, bo trzeba wziąć pod uwagę okres zimowy i skalę prac - w pełni wykorzystane ma zostać miejsce pod trybuną, będą tam pomieszczenia klubowe, przestrzeń pod muzeum, toalety - mówi Rafał Bruski.