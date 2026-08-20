Dobra wiadomość dla fanów czarnego sportu. Torunianin stworzył grę o żużlu

2026-08-20, 07:00 Monika Kaczyńska/KB

Twórcą gry jest toruński przedsiębiorca Michał Rygielski, który - jak powiedział Monice Kaczyńskiej - wielkim fanem żużla wcale nie jest/fot. Monika Kaczyńska

Ciekawostka dla fanów żużla z regionu i nie tylko - mogą zagrać w nową grę „Żużel Online". Gra działa na komputerach i urządzeniach mobilnych. Można stworzyć swojego zawodnika, przeprowadzić trening albo rozegrać mecz drużynowy. Możliwości jest wiele.

Twórcą gry jest toruński przedsiębiorca Michał Rygielski, który - jak powiedział Monice Kaczyńskiej - wielkim fanem żużla wcale nie jest.



– Nie to, że nie lubię żużla, bo czasami na meczu się pojawiam, zdarzy mi się też obejrzeć jakiś mecz, aczkolwiek no nie jest to mój sport numer jeden – mówi Michał Rygielski.



Dodaje, że na początku gra była prosta, ale z czasem pojawiło się więcej opcji.



– Był wyłącznie wyścig, można było rozegrać jeden mecz, a teraz gracz ma możliwość uczestniczenia w meczu drużynowym, stworzenia swojego zawodnika, zaplanowania jego kariery. Mamy podział na kobiety i mężczyzn. Możemy rozgrywać sezon albo sezony, rozbudowywać maszyny, kupować maszyny, czyli robić transfery – mówi twórca.





Gra jest bezpłatna. Można ją znaleźć pod adresem zuzelonline.pl.