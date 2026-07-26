Najechał samochodem na brata. Śmiertelne potrącenie w Lubówcu [zdjęcia]
Nie żyje mężczyzna potrącony przez kierującego samochodem osobowym. Do wypadku doszło na lokalnej drodze.
Przyczyny tragicznego wypadku bada prokuratura.
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 52-letni mieszkaniec powiatu lipnowskiego, kierujący pojazdem marki Renault, wykonując manewr skrętu w prawo w drogę dojazdową do posesji, najechał na leżącego 67-letniego brata - mówi mł. asp. Agnieszka Romanowska z lipnowskiej policji.
Kierowca był trzeźwy.