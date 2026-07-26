Region
Śmiertelne potrącenie w Lubowcu w powiecie lipnowskim [zdjęcia]Jarosław Wieprzycki / TB 2026-07-26, 14:51
Nie żyje mężczyzna potrącony przez kierującą samochodem osobowym. Do wypadku doszło na lokalnej drodze. Czytaj dalej »
W Rypinie ruszyły wojewódzkie pikniki z Perseidami [zdjęcia]Mariusz Luda / TB 2026-07-26, 14:28
Rypin oficjalnie zainaugurował wojewódzki wakacyjny cykl pikników astronomicznych „Obserwujemy Perseidy w Astrobazach”. Czytaj dalej »
Bitwa na triki w Toruniu. Na starcie deskorolki, rolki, hulajnogi i rowery [zdjęcia]Mariusz Luda/KB 2026-07-26, 11:30
Ewolucje pod gołym niebem przyciągnęły setki młodych pasjonatów sportów ekstremalnych, ale uprawianych bezpiecznie. Wydarzenie pod nazwą Toruń Freestyle… Czytaj dalej »
Raciążek wybiera. Trzech kandydatów, jedno stanowiskoRadosław Jagieła / TB 2026-07-26, 10:04
Trwa głosowanie w przedterminowych wyborach na wójta gminy Raciążek w powiecie aleksandrowskim. To konieczność po śmierci wcześniejszego włodarza - Piotra… Czytaj dalej »
Dachowanie samochodu osobowego pod PakościąJarosław Wieprzycki / TB 2026-07-26, 08:33
Trzy osoby trafiły do szpitala po dachowaniu auta w miejscowości Krzekotowo, niedaleko Pakości. Do wypadku doszło w niedzielę (26.07) po godz. 2 w nocy. Czytaj dalej »
W kościele, pod pomnikiem i konną paradą. Tak świętował 16. Pułk Ułanów Wielkopolskich [zdjęcia]Jarosław Wieprzycki/KB 2026-07-25, 21:48
Uroczysta msza święta w bydgoskiej katedrze, konna parada ulicami miasta i kwiaty pod pomnikiem na Błoniu. Tak wyglądało święto 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich… Czytaj dalej »
Rybna uczta w Tleniu. Gospodynie przygotowały zupy, klopsiki, paprykarze [zdjęcia]Marcin Doliński/KB 2026-07-25, 20:24
Smażone, z grila, w occie, czy w sałatce. Dzień Ryby zorganizowano w Tleniu w Borach Tucholskich. Pyszności serwowały koła gospodyń wiejskich. Czytaj dalej »
Tak się bawi gmina Śliwice! Przez dwa dni mieszkańcy jedzą, śpiewają i tańczą z gwiazdamiMarcin Doliński/KB 2026-07-25, 19:26
Bitwa kulinarna, sołecki tor przeszkód i dużo dobrej muzyki. Rozpoczęły się Dni Gminy Śliwice w powiecie tucholskim. Czytaj dalej »
Te szkolenia przygotowują na różne kryzysy. Organizuje je bezpłatnie PCK BydgoszczJarosław Wieprzycki/KB 2026-07-25, 16:40
Gdzie się ukryć, jak spakować plecak ewakuacyjny, w jaki sposób walczyć z dezinformacją i pomóc innym podczas zagrożenia? Między innymi tego mogli dowiedzieć… Czytaj dalej »
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