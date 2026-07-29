Dachowanie osobówki na DK10 w Solcu Kujawskim. Na drodze ekspresowej S5 palił się bus [aktualizacja]

2026-07-29, 10:02  Bartosz Nawrocki /JW
Na DK10 dachowało auto osobowe /fot. KM PSP w Bydgoszczy

Na DK10 dachowało auto osobowe /fot. KM PSP w Bydgoszczy

Dwa groźne zdarzenia na drogach regionu. Na krajowej „dziesiątce" w Solcu Kujawskim dachowało auto. Na drodze ekspresowej S5 spłonął bus.

Samochód osobowy dachował na drodze krajowej nr 10 w Solcu Kujawskim. Jak informuje Polskie Radio PiK st. kpt. Arkadiusz Łojewski, pojazdem jechała jedna osoba, która została zabrana do szpitala. Na miejscu pracuje policja, strażacy zakończyli swoje działania. Droga jest już przejezdna

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 53-letni kierowca bmw, jadąc w kierunku Torunia, nie dostosował prędkości do warunków ruchu, stracił kontrolę nad pojazdem i doszło do dachowania. Trafił do szpitala do badania - dodaje z kolei mł. asp. Jakub Skrzypek z KMP w Bydgoszczy.

Z kolei na drodze ekspresowej S5 na odcinku Pruszcz - Trzeciewiec (w kierunku Poznania) strażacy gasili pożar busa. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

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