To 91-letnia kobieta została śmiertelnie potrącona na strzeżonym przejeździe kolejowym Toruń Kluczyki
Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że śmierć na strzeżonym przejeździe kolejowym Toruń Kluczyki poniosła 91-letnia kobieta, potrącona przez przejeżdżający za zamkniętymi rogatkami pociąg. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 14 sierpnia.
Seniorka została potrącona przez pociąg jadący z Bydgoszczy do Warszawy. Rogatki na przejeździe były w tym czasie zamknięte.
Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, maszynista był trzeźwy. Przyczynę i szczegółowe okoliczności tego tragicznego w skutkach wypadku wyjaśni prowadzone przez policjantów, pod nadzorem prokuratora, śledztwo.