2026-08-17, 14:16 BN

To 91-letnia kobieta została śmiertelnie potrącona na strzeżonym przejeździe kolejowym Toruń Kluczyki/fot. Magnific/ilustracyjna

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że śmierć na strzeżonym przejeździe kolejowym Toruń Kluczyki poniosła 91-letnia kobieta, potrącona przez przejeżdżający za zamkniętymi rogatkami pociąg. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 14 sierpnia.

Seniorka została potrącona przez pociąg jadący z Bydgoszczy do Warszawy. Rogatki na przejeździe były w tym czasie zamknięte.



Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, maszynista był trzeźwy. Przyczynę i szczegółowe okoliczności tego tragicznego w skutkach wypadku wyjaśni prowadzone przez policjantów, pod nadzorem prokuratora, śledztwo.