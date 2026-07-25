IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed upałem dla 12 województw. U nas też będzie gorąco

W czasie upałów w grupie ryzyka są przede wszystkim seniorzy, małe dzieci, ale i osoby z problemami kardiologicznymi/fot. Pixabay

Na terenie objętym ostrzeżeniami temperatura maksymalna może przekroczyć 30 st. C. Alerty zaczną obowiązywać w niedzielę o godz. 12:00 i utrzymają się do godz. 19:00. Później czas na burze.

Ostrzeżeniami przed upałem objęte są: całe woj. łódzkie, dolnośląskie, opolskie, śląskie i świętokrzyskie, przeważające części woj. małopolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i mazowieckiego, zachodnia część woj. lubelskiego, południowa część woj. kujawsko-pomorskiego oraz północno-zachodnia część woj. podkarpackiego.





- Z kolei noc z niedzieli na poniedziałek będzie deszczowa i burzowa - praktycznie w całym kraju - powiedział synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Folwarski. - Szczególnie w północnej połowie kraju mogą pojawić się burze, które lokalnie mogą być gwałtowne. Porywy wiatru wyniosą punktowo do 90 km/h, szczególnie w północnej części kraju mogą pojawić się silniejsze opady deszczu, w okolicach 20-25 mm. W okolicach Karpat i Bieszczad porywy wiatru osiągną około 55 km/h.





Najcieplej będzie na wschodzie i południu - do 18 st. C. Chłodniej będzie w rejonie Pomorza, gdzie lokalnie termometry wskażą około 14 st. C. Wiatr, poza wspomnianymi porywami, będzie umiarkowany.