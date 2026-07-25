IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed upałem dla 12 województw. U nas też będzie gorąco
Na terenie objętym ostrzeżeniami temperatura maksymalna może przekroczyć 30 st. C. Alerty zaczną obowiązywać w niedzielę o godz. 12:00 i utrzymają się do godz. 19:00. Później czas na burze.
Ostrzeżeniami przed upałem objęte są: całe woj. łódzkie, dolnośląskie, opolskie, śląskie i świętokrzyskie, przeważające części woj. małopolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i mazowieckiego, zachodnia część woj. lubelskiego, południowa część woj. kujawsko-pomorskiego oraz północno-zachodnia część woj. podkarpackiego.
- Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne oraz opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym.