Dachowanie samochodu osobowego pod Pakością

2026-07-26, 08:33 Jarosław Wieprzycki / TB

BMW uderzyło w drzewo i dachowało. / Fot. KSRG Dąbrowa

Trzy osoby trafiły do szpitala po dachowaniu auta w miejscowości Krzekotowo, niedaleko Pakości. Do wypadku doszło w niedzielę (26.07) po godz. 2 w nocy.

Samochodem podróżowało pięć osób - czterech mężczyzn i jedna kobieta.



- Kierowca zasnął, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w drzewo - powiedziała Polskiemu Radiu PiK sierż. Aleksandra Ebert z mogileńskiej policji. - Wszyscy opuścili pojazd o włascych siłach. Trzy osoby z powierzchownymi ranami zabrano do szpitala.



Droga była całkowicie zablokowana.