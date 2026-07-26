Wiemy, co kryje twarz pomnika Matki Boskiej we wsi Konotopie [zdjęcia]

2026-07-26, 18:52  Michał Zaręba / TB
Adam Kuba Matejkowski w swojej pracowni w Płowężu. / Fot. Tomasz Bielicki

Adam Kuba Matejkowski w swojej pracowni w Płowężu. / Fot. Tomasz Bielicki

Autorem gigantycznego, bo liczącego ponad 50 metrów monumentu, jest Adam Kuba Matejkowski. Rzeźbiarz od lat mieszka w Płowężu w województwie kujawsko-pomorskim.

Artysta opowiedział Polskiemu Radiu PiK o emocjach towarzyszących projektowaniu tego pomnika i o tym, co było dla niego najważniejsze podczas pracy.

- Bałem się. To, czy Ona będzie bardziej podobna czy mniej, nie ma takiego znaczenia, jak to, aby w żaden sposób Jej nie ośmieszyć - mówi Adam Kuba Matejkowski. - Aby nie stworzyć czegoś, co będzie niegodne Jej wizerunku.

Jak się okazuje, wizerunek Matki Boskiej ma również bardzo osobisty wymiar. Autor zdradza, że inspiracji szukał w swojej najbliższej rodzinie.

- To jest twarz mojej 11-letniej córki. Tutaj jeszcze trochę oczy są mojej Zuźki, ale już dolna część twarzy i nosek to jest moja żona - Edyta - opowiada Polskiemu Radiu PiK rzeźbiarz pokazująca kolejne wersje projektu monumentu. - Nie chodziło mi jednak o to, aby pójść w stronę portretu osoby mi bliskiej, bo na to bym sobie nie pozwolił. To jest za poważna sprawa.

15 sierpnia we wsi Konotopie pod Kikołem odbędzie się uroczyste poświęcenie pomnika Matki Boskiej Miłosiernej.
  • Inicjatorami i fundatorami pomnika są Grażyna i Roman Karkosikowie.
  • Pomnik powstaje jako wotum wdzięczności.
  • Przewyższy on Chrystusa w Świebodzinie i Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro.
Film z budowy można obejrzeć TUTAJ.

Adam Kuba Matejkowski o swoich obawach przy tworzeniu pomnika

Adam Kuba Matejkowski o twarzy Matki Boskiej

Pracownia Adama Kuby Matejkowskiego w Płowężu. / Fot. Tomasz Bielicki Pracownia Adama Kuby Matejkowskiego w Płowężu. / Fot. Tomasz Bielicki Pracownia Adama Kuby Matejkowskiego w Płowężu. / Fot. Tomasz Bielicki Pracownia Adama Kuby Matejkowskiego w Płowężu. / Fot. Tomasz Bielicki Pracownia Adama Kuby Matejkowskiego w Płowężu. / Fot. Tomasz Bielicki Pracownia Adama Kuby Matejkowskiego w Płowężu. / Fot. Tomasz Bielicki Pracownia Adama Kuby Matejkowskiego w Płowężu. / Fot. Tomasz Bielicki

Region

W USA wzrosła liczba zachorowań na odrę. To najwyższy poziom od trzech dekad

2026-07-26, 23:02
Cykliści opanowali Bydgoszcz. Do przejechania mieli prawie 40 kilometrów [zdjęcia]

Cykliści opanowali Bydgoszcz. Do przejechania mieli prawie 40 kilometrów [zdjęcia]

2026-07-26, 22:22
Pogoda nie jest łaskawa dla rolników. Wykorzystują każdą okazję, aby zebrać plon

Pogoda nie jest łaskawa dla rolników. Wykorzystują każdą okazję, aby zebrać plon

2026-07-26, 18:01
Brodnica świętuje. Takie atrakcje przygotowano na przedzamczu [zdjęcia]

Brodnica świętuje. Takie atrakcje przygotowano na przedzamczu [zdjęcia]

2026-07-26, 16:57
Auto osobowe uderzyło w latarnię w Grudziądzu [zdjęcia]

Auto osobowe uderzyło w latarnię w Grudziądzu [zdjęcia]

2026-07-26, 15:28
Najechał samochodem na brata. Śmiertelne potrącenie w Lubówcu [zdjęcia]

Najechał samochodem na brata. Śmiertelne potrącenie w Lubówcu [zdjęcia]

2026-07-26, 14:51
W Rypinie ruszyły wojewódzkie pikniki z Perseidami [zdjęcia]

W Rypinie ruszyły wojewódzkie pikniki z Perseidami [zdjęcia]

2026-07-26, 14:28
Bitwa na triki w Toruniu. Na starcie deskorolki, rolki, hulajnogi i rowery [zdjęcia]

Bitwa na triki w Toruniu. Na starcie deskorolki, rolki, hulajnogi i rowery [zdjęcia]

2026-07-26, 11:30
Raciążek wybiera. Trzech kandydatów, jedno stanowisko

Raciążek wybiera. Trzech kandydatów, jedno stanowisko

2026-07-26, 10:04

Najczęściej czytane

Archiwum

lipiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę