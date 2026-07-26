Wiemy, co kryje twarz pomnika Matki Boskiej we wsi Konotopie [zdjęcia]

2026-07-26, 18:52 Michał Zaręba / TB

Adam Kuba Matejkowski w swojej pracowni w Płowężu. / Fot. Tomasz Bielicki

Autorem gigantycznego, bo liczącego ponad 50 metrów monumentu, jest Adam Kuba Matejkowski. Rzeźbiarz od lat mieszka w Płowężu w województwie kujawsko-pomorskim.

Artysta opowiedział Polskiemu Radiu PiK o emocjach towarzyszących projektowaniu tego pomnika i o tym, co było dla niego najważniejsze podczas pracy.



- Bałem się. To, czy Ona będzie bardziej podobna czy mniej, nie ma takiego znaczenia, jak to, aby w żaden sposób Jej nie ośmieszyć - mówi Adam Kuba Matejkowski. - Aby nie stworzyć czegoś, co będzie niegodne Jej wizerunku.



Jak się okazuje, wizerunek Matki Boskiej ma również bardzo osobisty wymiar. Autor zdradza, że inspiracji szukał w swojej najbliższej rodzinie.



- To jest twarz mojej 11-letniej córki. Tutaj jeszcze trochę oczy są mojej Zuźki, ale już dolna część twarzy i nosek to jest moja żona - Edyta - opowiada Polskiemu Radiu PiK rzeźbiarz pokazująca kolejne wersje projektu monumentu. - Nie chodziło mi jednak o to, aby pójść w stronę portretu osoby mi bliskiej, bo na to bym sobie nie pozwolił. To jest za poważna sprawa.





15 sierpnia we wsi Konotopie pod Kikołem odbędzie się uroczyste poświęcenie pomnika Matki Boskiej Miłosiernej.

Inicjatorami i fundatorami pomnika są Grażyna i Roman Karkosikowie.

Pomnik powstaje jako wotum wdzięczności.

Przewyższy on Chrystusa w Świebodzinie i Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro.

Film z budowy można obejrzeć TUTAJ.