Wiemy, co kryje twarz pomnika Matki Boskiej we wsi Konotopie [zdjęcia]
Autorem gigantycznego, bo liczącego ponad 50 metrów monumentu, jest Adam Kuba Matejkowski. Rzeźbiarz od lat mieszka w Płowężu w województwie kujawsko-pomorskim.
Artysta opowiedział Polskiemu Radiu PiK o emocjach towarzyszących projektowaniu tego pomnika i o tym, co było dla niego najważniejsze podczas pracy.
- Bałem się. To, czy Ona będzie bardziej podobna czy mniej, nie ma takiego znaczenia, jak to, aby w żaden sposób Jej nie ośmieszyć - mówi Adam Kuba Matejkowski. - Aby nie stworzyć czegoś, co będzie niegodne Jej wizerunku.
Jak się okazuje, wizerunek Matki Boskiej ma również bardzo osobisty wymiar. Autor zdradza, że inspiracji szukał w swojej najbliższej rodzinie.
- To jest twarz mojej 11-letniej córki. Tutaj jeszcze trochę oczy są mojej Zuźki, ale już dolna część twarzy i nosek to jest moja żona - Edyta - opowiada Polskiemu Radiu PiK rzeźbiarz pokazująca kolejne wersje projektu monumentu. - Nie chodziło mi jednak o to, aby pójść w stronę portretu osoby mi bliskiej, bo na to bym sobie nie pozwolił. To jest za poważna sprawa.
- Inicjatorami i fundatorami pomnika są Grażyna i Roman Karkosikowie.
- Pomnik powstaje jako wotum wdzięczności.
- Przewyższy on Chrystusa w Świebodzinie i Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro.