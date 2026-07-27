Najstarsza historia Borów Tucholskich. Co skrywa Grodzisko Raciąż? [Wakacyjny przewodnik po regionie]

2026-07-27, 08:59 Maciej Wilkowski/BN

Od lewej: wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tucholskiego Sławomir Majnert, starosta tucholski Andrzej Urbański i prowadzący Maciej Wilkowski/fot. Izabela Langner

Jeśli chcemy poznać najstarszą historię Borów Tucholskich to trzeba odwiedzić to miejsce! W głębi lasu, na półwyspie zlokalizowanym nad jeziorem Śpierewnik, około trzech kilometrów od Raciąża w gminie Tuchola znajdował się średniowieczny gród. To Grodzisko Raciąż, którego historia - zdaniem archeologów - może sięgać tysięcznego roku przed naszą erą.

- Zanim Grodzisko powstało, w tym miejscu osiedlali się już ludzie w czasach neolitu, 3500 lat przed naszą erą - informuje Sławomir Majnert, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tucholskiego, regionalista i znawca Grodziska Raciąż.



Ludzie, którzy mieszkali w Grodzisku, byli uznawani za najdalej wysunięte przedstawicielstwo księstwa świeckiego. - Byli na trasie, która prowadziła z Nakła nad Notecią do Gdańska - mówi Sławomir Majnert. - Tutaj zatrzymywali się kupcy i płacili myto. To miejsce było obsadzone stałą załogą wojskową, która sprawowała władzę i pieczę, znajdowały się tu władze administracyjne i sądowe. Teren ten odznaczał się bardzo słabym zaludnieniem - dodaje.



Po wejściu schodami na teren Grodziska ukazuje się polana, na której znajduje się pięć domów. - Mieszkali w nich dawni mieszkańcy, to budynki o różnej architekturze. Są domy plecione oraz o poważniejszych konstrukcjach - przyznaje Sławomir Majnert.



W Grodzisku odkryto także cmentarzysko. - Ujawniono 37 ciał. Zostały one na tyle dobrze zbadane, że wiemy, na co ci ludzie zmarli i na co chorowali - informuje nasz przewodnik.



W załączonej poniżej rozmowie jeszcze lepiej poznacie Grodzisko Raciąż.

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