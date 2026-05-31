Startuje rower miejski w Toruniu. Ale najpierw testy, które trwają przez cały weekend

2026-05-31, 18:31  Michał Zaręba/MG
Rower miejski w Toruniu/fot. Michał Zaręba

W Toruniu wrócił rower miejski. System testowo ruszył w weekend, a oficjalny start zaplanowano na 1 czerwca.

Pierwsze 15 minut jazdy będzie kosztować 1 zł. Do dyspozycji mieszkańców będzie 250 rowerów i 60 stacji, w tym także rowery elektryczne i cargo. 

- Zachęcamy mieszkańców i turystów do tego, aby przesiadać się na dwa kółka - mówi Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzeczniczka Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. - Tegoroczny sezon potrwa do końca listopada. Od przyszłego roku już będziemy mieli pełny sezon od 1 marca. Wystarczy pobrać aplikację, zasilić konto i już można korzystać, ale po oddaniu roweru nie będziemy musieli go wpinać do stacji.

Partnerami systemu są Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Operatorem Nextbike Polska. Umowa została podpisana na trzy sezony, czyli do 2028 roku. Wartość kontraktu to 2 mln 300 tys zł. 

Mówi Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzeczniczka Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu

