Grupa nastolatków pędziła hulajnogami i rowerami ulicą w centrum Bydgoszczy

2026-05-26, 11:58  Tatiana Adonis/DW
Film z brawurowej jazdy nastolatków opublikował na Facebooku jeden z kierowców/ zrzut ekranu, Facebook, film opublikowany przez użytkownika pn. Arczi Korbal

Niebezpieczna przejażdżka na hulajnogach przez ruchliwe centrum Bydgoszczy pod lupą policjantów. Funkcjonariusze prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Wideo z brawurowej jazdy grupy osób poruszających się na hulajnogach i rowerach ul. Bernardyńską w stronę Ronda Jagiellonów pojawiło się w mediach społecznościowych.

Film opublikował na Facebooku jeden z kierowców, który jechał tuż za nastolatkami szybko poruszającymi się w centrum miasta na elektrycznych pojazdach. Napisał w poście, że jechali bez poszanowania dla jakichkolwiek przepisów i stwarzali zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu.

- Na kanwie tego materiału policjanci wszczęli czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie - mówi nadkom. Lidia Kowalska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Policjanci w pierwszej kolejności zabezpieczyli nagrania, teraz będą ustalać, kto jechał tymi środkami lokomocji. To postępowanie wyjaśni nam, jakie ewentualnie wykroczenia zostały popełnione - dodaje.

Przepisy pozwalają na jazdę hulajnogą po ulicach, ale tylko warunkowo.

- Osoby na hulajnogach powinny jechać ścieżką dla rowerów. Jeśli takiej ścieżki nie ma, mogą korzystać z jezdni, ale tylko, kiedy obowiązuje tam prędkość do 30 km/godz. W innym przypadku muszą korzystać z chodnika, ale powinni poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pierwszego - mówi Lidia Kowalska



Relacja Tatiany Adonis

Region

Grudziądz bierze duży kredyt. Spłata będzie odsunięta w czasie, potrwa do 2046 roku

Grudziądz bierze duży kredyt. Spłata będzie odsunięta w czasie, potrwa do 2046 roku

Policjant, jadąc radiowozem, spowodował groźną kolizję w centrum Włocławka. Posypały się kary

Radiowóz zderzył się z osobówką w Solcu Kujawskim [zdjęcia]

W Bydgoszczy urządzanie mieszkania może pójść jak z nut. Meble z Filharmonii Pomorskiej są na sprzedaż

Czy praca marzeń istnieje Na mieście mówią, że tak Dla jednych to robienie replik, dla drugich hodowla psów [Temat Tygodnia]

Jacek Protasiewicz odchodzi ze Szpitala w Lipnie. W tle skandal i wulgarne wpisy

Nawet najtrudniejsza misja wojskowa kiedyś dobiega końca, misja matki chorego dziecka nie kończy się nigdy [Rozmowa Dnia]

Karambol na drodze krajowej nr 25. Zderzyły się cztery osobówki i ciężarówka [aktualizacja]

Macierzyństwo bez retuszu, makijażu i poprawności. O tym rozmawiały mamy dzieci ze szczególnymi potrzebami

