Grupa nastolatków pędziła hulajnogami i rowerami ulicą w centrum Bydgoszczy
Niebezpieczna przejażdżka na hulajnogach przez ruchliwe centrum Bydgoszczy pod lupą policjantów. Funkcjonariusze prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Wideo z brawurowej jazdy grupy osób poruszających się na hulajnogach i rowerach ul. Bernardyńską w stronę Ronda Jagiellonów pojawiło się w mediach społecznościowych.
Film opublikował na Facebooku jeden z kierowców, który jechał tuż za nastolatkami szybko poruszającymi się w centrum miasta na elektrycznych pojazdach. Napisał w poście, że jechali bez poszanowania dla jakichkolwiek przepisów i stwarzali zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu.
Przepisy pozwalają na jazdę hulajnogą po ulicach, ale tylko warunkowo.
- Osoby na hulajnogach powinny jechać ścieżką dla rowerów. Jeśli takiej ścieżki nie ma, mogą korzystać z jezdni, ale tylko, kiedy obowiązuje tam prędkość do 30 km/godz. W innym przypadku muszą korzystać z chodnika, ale powinni poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pierwszego - mówi Lidia Kowalska