Grupa nastolatków pędziła hulajnogami i rowerami ulicą w centrum Bydgoszczy

2026-05-26, 11:58 Tatiana Adonis/DW

Film z brawurowej jazdy nastolatków opublikował na Facebooku jeden z kierowców/ zrzut ekranu, Facebook, film opublikowany przez użytkownika pn. Arczi Korbal

Niebezpieczna przejażdżka na hulajnogach przez ruchliwe centrum Bydgoszczy pod lupą policjantów. Funkcjonariusze prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Wideo z brawurowej jazdy grupy osób poruszających się na hulajnogach i rowerach ul. Bernardyńską w stronę Ronda Jagiellonów pojawiło się w mediach społecznościowych.

Film opublikował na Facebooku jeden z kierowców, który jechał tuż za nastolatkami szybko poruszającymi się w centrum miasta na elektrycznych pojazdach. Napisał w poście, że jechali bez poszanowania dla jakichkolwiek przepisów i stwarzali zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu.





- Na kanwie tego materiału policjanci wszczęli czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie - mówi nadkom. Lidia Kowalska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Policjanci w pierwszej kolejności zabezpieczyli nagrania, teraz będą ustalać, kto jechał tymi środkami lokomocji. To postępowanie wyjaśni nam, jakie ewentualnie wykroczenia zostały popełnione - dodaje.



Przepisy pozwalają na jazdę hulajnogą po ulicach, ale tylko warunkowo.



- Osoby na hulajnogach powinny jechać ścieżką dla rowerów. Jeśli takiej ścieżki nie ma, mogą korzystać z jezdni, ale tylko, kiedy obowiązuje tam prędkość do 30 km/godz. W innym przypadku muszą korzystać z chodnika, ale powinni poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pierwszego - mówi Lidia Kowalska











