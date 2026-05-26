W Bydgoszczy rowerami miejskimi będziemy mogli jeździć dopiero od połowy wakacji

Wszystkie nowe rowery będą miały nadajnik GPS oraz mechanizm blokowania zamontowany na rowerze, dzięki czemu nie będzie już konieczności wypinania ich ze stacji, a wypożyczenie będzie umożliwiała aplikacja/ Wizualizacja: ZDMiKP w Bydgoszczy
Co prawda - jak przekazują drogowcy - operator Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego będzie się starał przyspieszyć prace, by Bydgoszczanie mogli wsiąść na miejskie jednoślady szybciej, ale według umowy tegoroczny sezon rozpocznie się 1 sierpnia.
- Podpisaliśmy umowę na Bydgoski Rower Aglomeracyjny, która będzie obowiązywała przez cztery sezony, czyli do 2029 roku. Wykonawcą zostało konsorcjum firm Orange Polska S.A. oraz ROOVEE Spółka Akcyjna. Według umowy tegoroczny sezon rozpocznie się 1 sierpnia i potrwa do 31 października. Wykonawca będzie starał się przyspieszyć prace, aby mieszkańcy mogli korzystać z miejskich rowerów szybciej. Trwają też szczegółowe ustalenia z plastykiem miejskim dotyczące wyglądu nowych jednośladów - informuje Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka ZDMiKP w Bydgoszczy.
Drogowcy pokazują wizualizację, ale to dopiero wstępna koncepcja.
Na mieście pojawi się 610 rowerów standardowych oraz 140 ze wspomaganiem elektrycznym.
Stanie 70 stacji. Większość z nich pozostanie w dotychczasowych lokalizacjach (trzy zostaną nieznacznie przesunięte).
11 stacji powstanie w nowych miejscach, między innymi w rejonie ulic św. M. Kolbego, Bohaterów Kragujewca oraz Gen. W. Andersa/N. Gieryna.
Wszystkie nowe rowery będą miały nadajnik GPS oraz mechanizm blokowania zamontowany na rowerze, dzięki czemu nie będzie już konieczności wypinania ich ze stacji, a wypożyczenie będzie umożliwiała aplikacja. Szczegółowy cennik opracuje wykonawca w ramach regulaminu BRA.
Dlaczego sezon ruszy dopiero w wakacje?
- W ubiegłym roku, we współpracy ze środowiskiem rowerowym, opracowaliśmy zmiany w funkcjonowaniu nowego BRA. W październiku ogłosiliśmy przetarg. Po wyborze wykonawcy do Krajowej Izby Odwoławczej, czyli organu działającego przy Urzędzie Zamówień Publicznych, wpłynęły dwa odwołania przez co start tegorocznego sezonu BRA musieliśmy przesunąć. Przedmiotem pierwszego odwołania było podważenie konieczności ujawnienia dokumentów objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, które zostały złożone przy wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny. Wstępnie na realizację całego projektu zabezpieczyliśmy 16,5 mln zł. Najkorzystniejsza oferta to 10,8 mln zł, co musiało być wyjaśnione w kontekście oceny wykonawcy. Drugie odwołanie do KIO, dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty, złożyła firma plasująca się na kolejnym miejscu w rankingu. Oba wyroki były dla nas korzystne - mówi Katarzyna Muszyńska.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę