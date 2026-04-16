Starcie robotów w Bydgoszczy! Uczniowie wgrali im algorytm walki [zdjęcia]

2026-04-16, 14:01 Monika Siwak/DW

Roboty przygotowane przez 40 zespołów rywalizowały ze sobą w zawodach Mini Sumo na Politechnice Bydgoskiej/Fot. Izabela Langner

Zawodnicy ważą maksymalnie pół kilograma, ale są waleczni - jeżdżące roboty przygotowane przez 40 zespołów rywalizowały ze sobą w zawodach Mini Sumo na Politechnice Bydgoskiej.

Wzięło w nich udział stu uczniów szkół ponadpodstawowych z kilkudziesięciu miejscowości - nie tylko z naszego regionu (także m.in. z Wielkopolski). Pomysł zrodził się 20 lat temu z potrzeby zainteresowania młodzieży techniką - przypomina profesor Dariusz Skibicki z Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Bydgoskiej.



- Młodzież z oporami wybiera kierunki politechniczne, bo one uchodzą za trudniejsze od innych. Tym konkursem chcieliśmy pokazać, że technika jest również zabawna oraz kreatywna i poprzez rywalizację zachęcić do jej tworzenia - mówi prof. Dariusz Skibicki - Niektórzy uczniowie nie spodziewali się, że są w stanie sami: przy użyciu własnych rąk i umysłu, zbudować roboty, które walczą na ringu - dodaje.



Na okrągłym ringu staje dwóch zawodników. To autonomiczne pojazdy o wymiarach 10 cm na 10 cm i w kategorii wagowej do pół kilograma. Zadaniem zawodnika jest zepchnąć przeciwnika, a samemu utrzymać się w wyznaczonym polu.



- Mają czujniki, dzięki którym są w stanie namierzyć przeciwnika na ringu. W płytce sterowania zaszyty jest umysł i algorytm walki - wyjaśnia prof. Dariusz Skibicki.



Relacje uczestników konkursu są w materiale Moniki Siwak i Izabeli Langner - poniżej.